Сьогодні 9 березня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   09.03.2026
Оксана Горун


9 березня – День народження Тараса Шевченка. У 2006-му на 9 березня також припадає День Співдружності націй. У цей день 2022-го ЗСУ вигнали окупантів із Дергачів. У 1918-му відбулося перше засідання Української Центральної Ради після повернення до Києва. Того ж дня проголосили створення Білоруської народної республіки. У 1930-му в Харкові розпочався судовий процес над членами так званої Спілки визволення України. У 1959-му в Нью-Йорку вперше продемонстрували ляльку Барбі. У 1831-му створили Французький іноземний легіон. У 1796-му Наполеон одружився з Жозефіною Богарне. У 1500-му з Португалії вирушила експедиція Педру Кабрала, яка відкрила для європейців Бразилію.

Свята та пам’ятні дати 9 березня

9 березня – День народження Тараса Шевченка.

Другий понеділок березня – це День Співдружності націй.

Також сьогодні:  Міжнародний день ді-джея та День Барбі.

9 березня в історії

9 березня 1500 року з Португалії вирушила експедиція Педру Кабрала, що відкрила для європейців Бразилію. Докладніше.

9 березня 1796 року Наполеон, майбутній імператор Франції, одружився з Жозефіною Богарне. Докладніше.

9 березня 1814 року в Моринцях Черкаської області народився Тарас Шевченко. Докладніше.

9 березня 1831 року король Франції Луї-Філіпп створив Французький іноземний легіон. Докладніше.

9 березня 1918 року проголошено створення Білоруської народної республіки (БНР).  Детальніше.

9 березня 1918 року відбулося перше засідання Української Центральної Ради після повернення до Києва. Докладніше.

9 березня 1930 року в Харкові розпочався судовий процес над членами так званого “Союзу визволення України”. Докладніше.

Судовий процес Спілки визволення України
Фото: Діло, Lviv-Lwów, March 1930

9 березня 1959 року на торговому ярмарку дитячих товарів у Нью-Йорку вперше продемонстрували ляльку Барбі. Докладніше.

9 березня 2022 року начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив про те, що ЗСУ вигнали окупантів із Дергачів. Також у цей день з’явилося повідомлення про знищення військової бази РФ у цьому районі.

9 березня 2023 року вночі російська армія завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. У тому числі близько 15 “прильотів” нарахували в Харківській області. Били переважно С-300, але по Пісочину прилетіла й руйнівна Х-22. Удари припали по ТЕЦ та трансформаторних підстанціях. Харків залишився повністю без світла, тепла та води.

Церковне свято 9 березня

9 березня вшановують пам’ять сорока мучеників, які в Севастійському озері мучилися. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 9 березня співають синиці – бути теплу.

Якщо перелітні птахи вже прилетіли, рік буде врожайним.

Якщо 9 березня немає снігу – весна буде рання.

Що не можна робити 9 березня

Не можна робити великі покупки.

Не можна в цей день лаятись.

Не можна погано думати про людей.

Автор: Оксана Горун
