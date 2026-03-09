Сьогодні 9 березня 2026: яке свято та день в історії
9 березня – День народження Тараса Шевченка. У 2006-му на 9 березня також припадає День Співдружності націй. У цей день 2022-го ЗСУ вигнали окупантів із Дергачів. У 1918-му відбулося перше засідання Української Центральної Ради після повернення до Києва. Того ж дня проголосили створення Білоруської народної республіки. У 1930-му в Харкові розпочався судовий процес над членами так званої Спілки визволення України. У 1959-му в Нью-Йорку вперше продемонстрували ляльку Барбі. У 1831-му створили Французький іноземний легіон. У 1796-му Наполеон одружився з Жозефіною Богарне. У 1500-му з Португалії вирушила експедиція Педру Кабрала, яка відкрила для європейців Бразилію.
Свята та пам’ятні дати 9 березня
9 березня – День народження Тараса Шевченка.
Другий понеділок березня – це День Співдружності націй.
Також сьогодні: Міжнародний день ді-джея та День Барбі.
9 березня в історії
9 березня 1500 року з Португалії вирушила експедиція Педру Кабрала, що відкрила для європейців Бразилію.
9 березня 1796 року Наполеон, майбутній імператор Франції, одружився з Жозефіною Богарне.
9 березня 1814 року в Моринцях Черкаської області народився Тарас Шевченко.
9 березня 1831 року король Франції Луї-Філіпп створив Французький іноземний легіон.
9 березня 1918 року проголошено створення Білоруської народної республіки (БНР).
9 березня 1918 року відбулося перше засідання Української Центральної Ради після повернення до Києва.
9 березня 1930 року в Харкові розпочався судовий процес над членами так званого "Союзу визволення України".
9 березня 1959 року на торговому ярмарку дитячих товарів у Нью-Йорку вперше продемонстрували ляльку Барбі.
9 березня 2022 року начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив про те, що ЗСУ вигнали окупантів із Дергачів. Також у цей день з’явилося повідомлення про знищення військової бази РФ у цьому районі.
9 березня 2023 року вночі російська армія завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. У тому числі близько 15 “прильотів” нарахували в Харківській області. Били переважно С-300, але по Пісочину прилетіла й руйнівна Х-22. Удари припали по ТЕЦ та трансформаторних підстанціях. Харків залишився повністю без світла, тепла та води.
Церковне свято 9 березня
9 березня вшановують пам'ять сорока мучеників, які в Севастійському озері мучилися.
Народні прикмети
Якщо 9 березня співають синиці – бути теплу.
Якщо перелітні птахи вже прилетіли, рік буде врожайним.
Якщо 9 березня немає снігу – весна буде рання.
Що не можна робити 9 березня
Не можна робити великі покупки.
Не можна в цей день лаятись.
Не можна погано думати про людей.
