Шість атак РФ на Харківщині з початку доби: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно–Слобожанському напрямку ворог двічі намагався покращити своє положення в районах населених пунктів Стариця та Колодязне.
На Куп’янському напрямку противник чотири рази проводив штурмові дії в районах Піщаного та Новоосинового.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 56 атак, зазначив Генштаб.
Нагадаємо, вранці 6 квітня аналітики проєкту DeepState повідомили, що у ЗСУ є успіхи в Харківській області. Так, за інформацією осінтерів, українські захисники просунулися на Великобурлуцькому напрямку в районі Амбарного. Внаслідок цього СОУ зачистили частину території на прикордонні.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Шість атак РФ на Харківщині з початку доби: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 16:42;