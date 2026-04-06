Шість атак РФ на Харківщині з початку доби: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:42   06.04.2026
Вікторія Яковенко
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог двічі намагався покращити своє положення в районах населених пунктів Стариця та Колодязне.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази проводив штурмові дії в районах Піщаного та Новоосинового.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 56 атак, зазначив Генштаб.

Нагадаємо, вранці 6 квітня аналітики проєкту DeepState повідомили, що у ЗСУ є успіхи в Харківській області. Так, за інформацією осінтерів, українські захисники просунулися на Великобурлуцькому напрямку в районі Амбарного. Внаслідок цього СОУ зачистили частину території на прикордонні.

Читайте також: Успіхи ЗСУ на Харківщині: Синєгубов розповів про ситуацію на фронті

 

  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 16:42;

