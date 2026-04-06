Шесть атак РФ на Харьковщине с начала суток: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Старица и Колодезное.

На Купянском направлении противник четыре раза проводил штурмовые действия в районах Песчаного и Новоосинового.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 56 атак, отметил Генштаб.

Напомним, утром 6 апреля аналитики проекта DeepState сообщили, что у ВСУ есть успехи в Харьковской области. Так, по информации осинтеров, украинские защитники продвинулись на Великобурлукском направлении в районе Амбарного. В результате СОУ зачистили часть территории на приграничье.