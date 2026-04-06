Live

Шесть атак РФ на Харьковщине с начала суток: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:42   06.04.2026
Виктория Яковенко
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Старица и Колодезное.

На Купянском направлении противник четыре раза проводил штурмовые действия в районах Песчаного и Новоосинового.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 56 атак, отметил Генштаб.

Напомним, утром 6 апреля аналитики проекта DeepState сообщили, что у ВСУ есть успехи в Харьковской области. Так, по информации осинтеров, украинские защитники продвинулись на Великобурлукском направлении в районе Амбарного. В результате СОУ зачистили часть территории на приграничье.

Читайте также: Успехи ВСУ на Харьковщине: Синегубов рассказал о ситуации на фронте

 

Популярно
Взрывы в Харькове: атаковали спасателей на месте «прилета»
Взрывы в Харькове: атаковали спасателей на месте «прилета»
06.04.2026, 17:02
Момент попадания БпЛА в дом в Харькове показал Терехов (видео)
Момент попадания БпЛА в дом в Харькове показал Терехов (видео)
06.04.2026, 14:04
Последствия удара БпЛА по дому в Харькове (фото, видео)
Последствия удара БпЛА по дому в Харькове (фото, видео)
06.04.2026, 15:57
Сегодня 6 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 апреля 2026: какой праздник и день в истории
06.04.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 6 апреля: успехи ВСУ, удары по городу
Новости Харькова — главное 6 апреля: успехи ВСУ, удары по городу
06.04.2026, 16:48
Шесть атак РФ на Харьковщине с начала суток: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
Шесть атак РФ на Харьковщине с начала суток: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
06.04.2026, 16:42

Новости по теме:

06.04.2026
Успехи ВСУ на Харьковщине: Синегубов рассказал о ситуации на фронте
04.04.2026
Бесконечный налет БпЛА на Харьков — сравнение тактик РФ и Ирана: обзор фронта
04.04.2026
Где сегодня, 4 апреля, атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00
04.04.2026
Имеют ли оккупанты продвижения на Харьковщине: данные ISW
04.04.2026
13 раз атаковала РФ в Харьковской области: утренние данные Генштаба ВСУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 16:42;

