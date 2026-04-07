Сьогодні 7 квітня 2026: яке свято та день в історії

7 квітня – Всесвітній день здоров’я. У цей день 529 року опублікували першу частину Кодексу Юстиніана. У 1827 році вперше у продаж надійшли сірники, що були виготовлені із сірки. У 1926-му ірландка Вайолет Гібсон робила замах на Беніто Муссоліні. У 1927-му провели першу телепередачу на велику відстань – з Вашингтона до Нью-Йорка. У 1944-му в СРСР ухвалили рішення щодо примусового переселення сімей ОУНівців. У 1994-му почався геноцид народу тутсі в Руанді. У 2014-му в Донецьку проголосили так звану “народну республіку”.

Свята та пам’ятні дати 7 квітня

7 квітня – Всесвітній день здоров’я, Міжнародний день пам’яті про геноцид у Руанді.

Перший вівторок квітня – це День дій проти сексуального насильства.

Відзначають також: Міжнародний день бобра.

7 квітня в історії

7 квітня 529 року опубліковали першу частину Кодексу Юстиніана – одного з найвідоміших зведень законодавства античності. Працювала над документом група юристів за наказом римського імператора Юстиніана I (правителя Східної Римської чи Візантійської імперії). Упорядкувати законодавство в імперії Юстиніан вирішив одразу після сходження на престол. Тоді існувало безліч імператорських конституцій – кожен імператор видавав якісь власні закони, при цьому часто не узгоджуючи їх із тим, що затверджували попередники. У результаті існували норми, що суперечили одна одній або відверто застаріли. По суті, Юстиніан доручив фахівцям провести ревізію всього законодавства, прибрати зайве та неактуальне, а все інше звести до єдиного документа. Для цієї роботи імператор створив комісію на чолі з юристом та своїм радником Трибоніаном.

Ця комісія працювала 14 місяців над самим Codex (Кодексом), опублікованим 7 квітня 529-го. Однак на цьому місія не завершилася. Проєкт Юстиніана був ширшим. До 533 року вийшли ще дві частини: Digesta (Дайджести) – збірка уривків із праць римських юристів та Institutiones (Інститути) – підручник для студентів, який мав знайомити майбутніх візантійських юристів із Кодексом. Перше видання Кодексу не збереглося до наших часів, але збереглося друге (Novellae), що вийшло у 534 році. Там уже були й законодавчі акти Юстиніана.

7 квітня 1827 року в продаж уперше надійшли сірники, що були виготовлені з сірки. Докладніше.

7 квітня 1926 року ірландка Вайолет Гібсон здійснила замах на життя італійського диктатора фашиста Беніто Муссоліні. Докладніше.

7 квітня 1927 року в США провели першу телепередачу на велику відстань – з Вашингтона до Нью-Йорка. Журналістам, які перебували в Нью-Йорку, показали виступ міністра торгівлі США Герберта Гувера (майбутнього президента), який відбувався у Вашингтоні.

7 квітня 1944 року НКВС СРСР прийняло директиву № 130 – про примусове виселення сімей ОУНівців до Красноярського краю, а також до Іркутської, Омської та Новосибірської області. Докладніше.

7 квітня 1948 року набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Цього дня святкують Всесвітній день здоров’я.

7 квітня 1994 року розпочався геноцид народу тутсі в Руанді. Їхні ненависники цього дня вбили прем’єр-міністра Руанди Агату Увілінгіїмана, її чоловіка та кількох цивільних осіб. Докладніше.

7 квітня 2014 року сепаратисти проголосили в Донецьку так звану “Донецьку народну республіку”. Це сталося за тим самим сценарієм, який змогли реалізувати в Луганську та не змогли – в Харкові. Докладніше.

Церковне свято 7 квітня

7 квітня – Великий вівторок. Вшановують пам’ять преподобного Георгія, сповідника, митрополита Мітиленського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо погода 7 квітня дощова, то літо буде мокрим і спекотним.

Якщо день сонячний і безхмарний – буде хороший врожай пшениці.

Якщо ластівки ще не прилетіли до 7 квітня, то весна буде холодною.

Якщо дме сильний вітер, то весна буде холодною й дощовою.

Що не можна робити 7 квітня

У Великий вівторок не можна веселитися, відзначати дні народження, вінчатися, святкувати весілля.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна лаятися, сваритися та заздрити.