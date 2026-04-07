Сегодня 7 апреля 2026: какой праздник и день в истории

7 апреля – Всемирный день здоровья. В этот день 529 года опубликовали первую часть Кодекса Юстиниана. В 1827-м впервые в продажу поступили спички, изготовленные из серы. В 1926-м ирландка Вайолет Гибсон покушалась на Бенито Муссолини. В 1927-м провели первую телепередачу на большое расстояние – из Вашингтона в Нью-Йорк. В 1944-м в СССР приняли решение о принудительном переселении семей ОУНовцев. В 1994-м начался геноцид народа тутси в Руанде. В 2014-м в Донецке провозгласили так называемую «народную республику».

Праздники и памятные даты 7 апреля

Первый вторник апреля – это День действий против сексуального насилия.

Отмечают также: Международный день бобра.

7 апреля в истории

7 апреля 529 года опубликована первая часть Кодекса Юстиниана – одного из известнейших сводов законодательства античности. Работала над документом группа юристов по приказу римского императора Юстиниана I (правителя Восточной Римской или Византийской империи). Упорядочить законодательство в империи Юстиниан решил сразу после восшествия на престол. В то время существовало множество императорских конституций – каждый правитель издавал какие-то собственные законы, при этом часто не согласовывая их с тем, что принимали его предшественники. В результате существовали нормы, противоречившие друг другу или откровенно устаревшие. По сути Юстиниан поручил специалистам провести ревизию всего законодательства, убрать лишнее и неактуальное, а все остальное свести к единому документу. Для этой работы император создал комиссию во главе с юристом и своим советником Трибонианом.

Эта комиссия работала 14 месяцев над самим Codex (Кодексом), опубликованным 7 апреля 529-го. Однако на этом миссия не завершилась. Проект Юстиниана был шире. До 533 года вышли еще две части: Digesta (Дайджесты) – сборник отрывков из трудов римских юристов и Institutiones (Институты) – учебник для студентов, который должен был знакомить будущих византийских юристов с Кодексом. Первое издание Кодекса не сохранилось до наших времен, но сохранилось второе (Novellae), вышедшее в 534 году. Там уже были и законодательные акты самого Юстиниана.

7 апреля 1827 года в продажу впервые поступили спички, изготовленные из серы. Подробнее.

7 апреля 1926 года ирландка Вайолет Гибсон покушалась на жизнь итальянского диктатора фашиста Бенито Муссолини. Подробнее.

7 апреля 1927 года в США провели первую телепередачу на большое расстояние – из Вашингтона в Нью-Йорк. Находившимся в Нью-Йорке журналистам показали выступление министра торговли США Герберта Гувера (будущего президента), которое проходило в Вашингтоне.

7 апреля 1944 года НКВД СССР приняло директиву № 130 – о принудительном выселении семей ОУНовцев в Красноярский край, а также в Иркутскую, Омскую и Новосибирскую области. Подробнее.

7 апреля 1948 года вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В этот день отмечают Всемирный день здоровья.

7 апреля 1994 года начался геноцид народа тутси в Руанде. Их ненавистники в этот день убили премьер-министра Руанды Агату Увилингийимана, ее мужа и нескольких гражданских лиц. Подробнее.

7 апреля 2014 года сепаратисты провозгласили в Донецке так называемую «Донецкую народную республику». Это произошло по тому же сценарию, который смогли реализовать в Луганске и не смогли – в Харькове. Подробнее.

Церковный праздник 7 апреля

7 апреля – Великий вторник. Чтят память преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского. Подробнее.

Народные приметы

Если погода 7 апреля дождливая, то лето будет мокрым и жарким.

Если день солнечный и безоблачный, будет хороший урожай пшеницы.

Если ласточки еще не прилетели к 7 апреля, так что весна будет холодной.

Если дует сильный ветер, весна будет холодной и дождливой.

Что нельзя делать 7 апреля

В Великий вторник нельзя веселиться, отмечать дни рождения, венчаться, праздновать свадьбу.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя ругаться, ссориться и завидовать.