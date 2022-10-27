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“На болотах знову заміна причини вторгнення” – Цимбалюк про промову Путіна

Політика 18:17   27.10.2022
Роман Цимбалюк
журналіст
“На болотах знову заміна причини вторгнення” – Цимбалюк про промову Путіна

На болотах знову заміна причини вторгнення. Тепер Йло пояснив це “держпереворотом у 2014 році”. Каже, що десятки тисяч трупів російських солдатів – це на благо Росії та розвитку нових технологій. Ми воюємо з ідіотами.

Автор: Роман Цимбалюк, журналіст

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 18:17;

    • Кореспондент Роман Цимбалюк, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "На болотах знову заміна причини вторгнення. Тепер Йло пояснив це “держпереворотом у 2014 році”. Каже, що десятки тисяч трупів російських…".