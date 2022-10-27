“На болотах знову заміна причини вторгнення” – Цимбалюк про промову Путіна
На болотах знову заміна причини вторгнення. Тепер Йло пояснив це “держпереворотом у 2014 році”. Каже, що десятки тисяч трупів російських солдатів – це на благо Росії та розвитку нових технологій. Ми воюємо з ідіотами.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 18:17;
Кореспондент Роман Цимбалюк, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "На болотах знову заміна причини вторгнення. Тепер Йло пояснив це “держпереворотом у 2014 році”. Каже, що десятки тисяч трупів російських…".