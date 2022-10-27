«На болотах опять замена причины вторжения» — Цымбалюк о речи Путина
На болотах опять замена причины вторжения. Теперь Йло объяснил это «госпереворотом в 2014 году». Говорит, что десятки тысяч трупов российских солдат — это во благо России и развития новых технологий. Мы воюем с идиотами.
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 18:17;
Корреспондент Роман Цымбалюк, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На болотах опять замена причины вторжения. Теперь Йло объяснил это «госпереворотом в 2014 году». Говорит, что десятки тысяч трупов российских солдат —…".