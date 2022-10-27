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«На болотах опять замена причины вторжения» — Цымбалюк о речи Путина

Мир 18:17   27.10.2022
Роман Цымбалюк
журналист
«На болотах опять замена причины вторжения» — Цымбалюк о речи Путина

На болотах опять замена причины вторжения. Теперь Йло объяснил это «госпереворотом в 2014 году». Говорит, что десятки тысяч трупов российских солдат — это во благо России и развития новых технологий. Мы воюем с идиотами.

Автор: Роман Цымбалюк, журналист

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 18:17;

    • Корреспондент Роман Цымбалюк, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На болотах опять замена причины вторжения. Теперь Йло объяснил это «госпереворотом в 2014 году». Говорит, что десятки тысяч трупов российских солдат —…".