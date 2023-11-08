“Країна має стежити за справедливістю” – Жорін про мобілізацію

У нас є ті, хто по-любому потрапить під мобілізацію, а є “та ні, цей не потрапить”, тому що в нього або батьки, або якась там робота, бабки або ще щось. Так не має бути. Країна має слідкувати за справедливістю… Саме для цього мають йти служити діти чиновників, самі чиновники, ті, в кого є великі бізнеси. У такому випадку це виглядає вже справедливо, абсолютно інакше. У такому випадку ти можеш казати, що вся країна воює та захищає.