«Страна должна следить за справедливостью» — Жорин о мобилизации

У нас есть те, кто по-любому попадет под мобилизацию, а есть «да нет, этот не попадет», потому что у него или родители, или какая-то там работа, бабки или еще что-то. Так не должно быть. Страна должна следить за справедливостью… Именно для этого должны идти служить дети чиновников, сами чиновники, те, у кого есть большие бизнесы. В таком случае это выглядит уже справедливо, совершенно иначе. В таком случае ты можешь говорить, что вся страна воюет и защищает.