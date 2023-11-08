«Страна должна следить за справедливостью» — Жорин о мобилизации
Фото: telegram Максима Жорина
У нас есть те, кто по-любому попадет под мобилизацию, а есть «да нет, этот не попадет», потому что у него или родители, или какая-то там работа, бабки или еще что-то. Так не должно быть. Страна должна следить за справедливостью… Именно для этого должны идти служить дети чиновников, сами чиновники, те, у кого есть большие бизнесы. В таком случае это выглядит уже справедливо, совершенно иначе. В таком случае ты можешь говорить, что вся страна воюет и защищает.
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- Категории: Общество, Политика, Сказано, Украина; Теги: жорин, мобилизация;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 11:39;
Корреспондент Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У нас есть те, кто по-любому попадет под мобилизацию, а есть «да нет, этот не попадет», потому что у него…".