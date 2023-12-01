Ми не досягли бажаних результатів – Зеленський про контрнаступ

Ми хотіли швидших результатів (контрнаступу – Ред.). З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт… Але це не означає, що ми повинні опустити руки, що ми повинні здатися. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам.