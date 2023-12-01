Ми не досягли бажаних результатів – Зеленський про контрнаступ
Ми хотіли швидших результатів (контрнаступу – Ред.). З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт… Але це не означає, що ми повинні опустити руки, що ми повинні здатися. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Зеленський, контрнаступ;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 11:26;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми хотіли швидших результатів (контрнаступу – Ред.). З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це…".