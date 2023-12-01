Мы не добились желаемых результатов — Зеленский о контрнаступлении
Мы хотели более быстрых результатов (контрнаступления — Ред.). С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт… Но это не значит, что мы должны опустить руки, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам.
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 11:26;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы хотели более быстрых результатов (контрнаступления — Ред.). С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И…".