Мы не добились желаемых результатов — Зеленский о контрнаступлении

Мы хотели более быстрых результатов (контрнаступления — Ред.). С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт… Но это не значит, что мы должны опустить руки, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам.