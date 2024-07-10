Портников порівняв удар по Охматдиту з Бучею та обстрілами Харкова

Злочин росіян проти Охматдиту повністю лягає у той самий сценарій, в якому є злочини в Бучі, Бородянці, Ізюмі, інших містах і містечках України… Злочин росіян проти Охматдиту абсолютно гармонізується з ударами по цивільній інфраструктурі Харкова. Він (Путін) залякує населення, щоб люди тікали… щоб залишали порожню територію, на якій могли вільно розселитися росіяни.