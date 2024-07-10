Портников порівняв удар по Охматдиту з Бучею та обстрілами Харкова
Скриншот
Злочин росіян проти Охматдиту повністю лягає у той самий сценарій, в якому є злочини в Бучі, Бородянці, Ізюмі, інших містах і містечках України… Злочин росіян проти Охматдиту абсолютно гармонізується з ударами по цивільній інфраструктурі Харкова. Він (Путін) залякує населення, щоб люди тікали… щоб залишали порожню територію, на якій могли вільно розселитися росіяни.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна, Харків; Теги: обстріли, охматдет, Портніков, путін, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Портников порівняв удар по Охматдиту з Бучею та обстрілами Харкова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 11:23;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Злочин росіян проти Охматдиту повністю лягає у той самий сценарій, в якому є злочини в Бучі, Бородянці, Ізюмі, інших містах…".