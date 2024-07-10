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Портников порівняв удар по Охматдиту з Бучею та обстрілами Харкова

Події 11:23   10.07.2024
Віталій Портников
журналіст
Портников порівняв удар по Охматдиту з Бучею та обстрілами Харкова Скриншот

Злочин росіян проти Охматдиту повністю лягає у той самий сценарій, в якому є злочини в Бучі, Бородянці, Ізюмі, інших містах і містечках України… Злочин росіян проти Охматдиту абсолютно гармонізується з ударами по цивільній інфраструктурі Харкова. Він (Путін) залякує населення, щоб люди тікали… щоб залишали порожню територію, на якій могли вільно розселитися росіяни.

Автор: Віталій Портников, журналіст
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 11:23;

  • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Злочин росіян проти Охматдиту повністю лягає у той самий сценарій, в якому є злочини в Бучі, Бородянці, Ізюмі, інших містах…".