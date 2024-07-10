Портников сравнил удар по Охматдету с Бучей и обстрелами Харькова

Преступление россиян против Охматдета полностью ложится в тот же сценарий, в котором есть преступления в Буче, Бородянке, Изюме, других городах и городках Украины… Преступление россиян против Охматдета абсолютно гармонизируется с ударами по гражданской инфраструктуре Харькова. Он (Путин) запугивает население, чтобы люди убегали… оставляли пустую территорию, на которой могли свободно расселиться россияне.