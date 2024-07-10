Портников сравнил удар по Охматдету с Бучей и обстрелами Харькова
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Преступление россиян против Охматдета полностью ложится в тот же сценарий, в котором есть преступления в Буче, Бородянке, Изюме, других городах и городках Украины… Преступление россиян против Охматдета абсолютно гармонизируется с ударами по гражданской инфраструктуре Харькова. Он (Путин) запугивает население, чтобы люди убегали… оставляли пустую территорию, на которой могли свободно расселиться россияне.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, охматдет, Портніков, Путин, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 11:23;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Преступление россиян против Охматдета полностью ложится в тот же сценарий, в котором есть преступления в Буче, Бородянке, Изюме, других городах…".