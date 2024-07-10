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Портников сравнил удар по Охматдету с Бучей и обстрелами Харькова

Мир 11:23   10.07.2024
Виталий Портников
журналист
Портников сравнил удар по Охматдету с Бучей и обстрелами Харькова Скриншот

Преступление россиян против Охматдета полностью ложится в тот же сценарий, в котором есть преступления в Буче, Бородянке, Изюме, других городах и городках Украины… Преступление россиян против Охматдета абсолютно гармонизируется с ударами по гражданской инфраструктуре Харькова. Он (Путин) запугивает население, чтобы люди убегали… оставляли пустую территорию, на которой могли свободно расселиться россияне.

Автор: Виталий Портников, журналист
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 11:23;

  • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Преступление россиян против Охматдета полностью ложится в тот же сценарий, в котором есть преступления в Буче, Бородянке, Изюме, других городах…".