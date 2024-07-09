Удар россиян по Охматдету гармонизируется с ударами по Харькову — Портников

Украинский журналист Виталий Портников убежден, что обстрелы россиянами гражданских объектов в Харькове, удар по Охматдету в Киеве и преступления в Буче, Бородянке, Изюме — это звенья одной цепи. И у всего происходящего есть конкретная цель.

«Преступление россиян против Охматдета полностью ложится в тот же сценарий, в котором есть преступления в Буче, Бородянке, Изюме, других городах и городках Украины, оккупированных российской армией на первом этапе войны Путина. Преступление россиян против Охматдета абсолютно гармонизируется с ударами по гражданской инфраструктуре Харькова, который просто находится гораздо ближе к границам террористической организации, по непонятным причинам объявившей себя государством, чем украинская столица. И потому по Киеву можно бить исключительно баллистикой, «кинжалами», другими средствами преступления, которые позволяют уничтожать цели на большом расстоянии от российских границ. А по Харькову, как мы видим, можно бить буквально каждый день. И там тоже выбирают именно цели гражданской инфраструктуры», — отметил Портников в эфире на своем YouTube-канале.

Видео: Виталий Портников

Портников убежден: цель Путина и его народа — выгнать украинцев с украинской земли, которую в РФ считают «исконно русской». По мнению журналиста, изначально российский диктатор искренне верил, что его «освободителей» действительно ждут в Украине, но в феврале 2022-го убедился в обратном.

«Оказалось, что российских оккупантов, этих мерзавцев и преступников, никто на украинской земле не ждет. И тогда был избран другой путь борьбы за территорию, которую Владимир Путин вместе с большинством своих соотечественников, граждан Российской Федерации, считает территорией исторической России. Территорию, которая должна быть присоединена любой ценой к Российской Федерации, как и территории других бывших советских республик, которые также считаются в Москве неотъемлемой частью имперской территории. А россияне только и живут империей, увеличением территории, возможностью над кем-то издеваться, потому что никакого другого смысла их государственность вообще не имеет. Посмотрите, всегда компенсацией за рабское состояние самих россиян в собственном государстве была попытка компенсироваться за счет тех, чьи земли они завоевывают. И поэтому сегодня России нужна земля без населения», — считает Портников.

Именно поэтому варварскими ударами по Харькову, по гражданским объектам в других городах Украины, по детской больнице в Киеве, Путин и его армия пытаются запугать украинцев.

«Он запугивает население. То, что происходило в Буче, — это типичная технология по такому устрашению. Чтобы ни у кого не было сомнений, что будет делать российская армия, если она придет на украинскую землю. Чтобы люди убегали от российской армии тогда, когда она будет продвигаться дальше по украинской земле. Чтобы оставляли пустую территорию, на которой могли свободно расселиться россияне, прибывающие с территории самой Российской Федерации», — прокомментировал украинский журналист.