Удар росіян по Охматдиту гармонізується з ударами по Харкову – Портников

Український журналіст Віталій Портников переконаний, що обстріли росіянами цивільних об’єктів у Харкові, удар по Охматдиту в Києві та злочини в Бучі, Бородянці, Ізюмі – це ланки одного ланцюга. І у всього, що відбувається, є конкретна мета.

“Злочин росіян проти “Охматдиту” повністю лягає у той самий сценарій, в якому є злочини в Бучі, Бородянці, Ізюмі, інших містах і містечках України, окупованих російською армією на першому етапі великої війни Путіна. Злочин росіян проти “Охматдиту” абсолютно гармонізується з ударами по цивільній інфраструктурі Харкова, який просто знаходиться набагато ближче від кордонів терористичної організації, яка з незрозумілих причин оголосила себе державою, ніж українська столиця. І тому по Києву можна бити виключно балістикою, “кинджалами”, іншими засобами злочину, які дозволяють знищувати цілі на великій відстані від російських кордонів. А по Харкову, як ми бачимо, можна бити буквально кожного дня. І там також обирають саме цілі цивільної інфраструктури”, – заявив Портников у етері на своєму ютуб-каналі.

Відео: Віталій Портников

Портников переконаний: мета Путіна та його народу – вигнати українців з української землі, яку у РФ вважають “споконвічно російською”. На думку журналіста, спочатку російський диктатор щиро вірив, що на його “освободителей” дійсно чекають в Україні, але в лютому 2022-го переконався у зворотному.

“Виявилося, що російських окупантів, цих мерзотників і злочинців ніхто на українській землі не чекає. І тоді був обраний інший шлях боротьби за територію, яку Володимир Путін разом із більшістю своїх співвітчизників, громадян Російської Федерації, вважає територією історичної Росії. Територію, яка має бути приєднана за будь-яку ціну до Російської Федерації, як і території інших колишніх радянських республік, які також вважаються у Москві невіддільною частиною імперської території. А росіяни тільки та живуть імперією, збільшенням території, можливістю над кимось знущатися, бо ніякого іншого сенсу їхня державність взагалі не має. Подивіться, завжди компенсацією за рабський стан самих росіян у власній державі була спроба таким чином компенсуватися користуючись з тих, чиї землі вони завойовують. І от тому сьогодні Росії потрібна земля без населення”, – вважає Портников.

Саме тому варварськими ударами по Харкову, по цивільних об’єктах в інших містах України, по дитячій лікарні у Києві, Путін та його армія намагаються залякати українців.

“Він залякує населення. Те, що відбувалося у Бучі, це типова технологія по такому залякуванню. Щоб ні в кого не було сумнівів, що буде робити російська армія, якщо вона прийде на українську землю. Щоб люди тікали від російської армії тоді, коли вона буде просуватися далі по українській землі. Щоб залишали порожню територію, на якій могли вільно розселитися росіяни, які будуть прибувати з території самої Російської Федерації“, — прокоментував український журналіст.