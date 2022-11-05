Джентльменский набор: полиция на Харьковщине изъяла у мужчины патроны и травку
42-летний житель Чугуевского района на Харьковщине хранил дома больше полутысячи патронов, «сухое растительное вещество» и гранату.
Все это добро теперь — не имущество жителя Чугуевщины, а вещдоки в деле против него. Об обнаруженных запасах сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«4 ноября полицейские Чугуевского районного управления полиции провели санкционированный обыск в домовладении 42-летнего мужчины. В одной из комнат дома обнаружены два бумажных свертка с сухим растительным веществом, похожим на наркотики. Также полицейские обнаружили 517 патронов калибра 5,45 и гранату», — перечислили полицейские.
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Все найденное изъяли. А хранителю этого добра грозит до 7 лет провести за решеткой.
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 14:45;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "42-летний житель Чугуевского района на Харьковщине хранил дома больше полутысячи патронов, «сухое растительное вещество» и гранату".