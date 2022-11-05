Джентльменський набір: на Харківщині в чоловіка вилучили патрони та травку

42-річний житель Чугуївського району на Харківщині зберігав удома понад півтисячі патронів, “суху рослинну речовину” та гранату.

Усе це добро тепер – не майно жителя Чугуївщини, а речові докази у справі проти нього. Про виявлені запаси повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“4 листопада поліцейські Чугуївського районного управління поліції провели санкціонований обшук у домоволодінні 42-річного чоловіка. В одній із кімнат будинку виявлено два паперові пакунки з сухою рослинною речовиною, схожою на наркотики. Також поліцейські виявили 517 патронів калібру 5,45 і гранату”, – перерахували поліцейські.

Усі знайдене вилучили. А зберігачеві цього добра загрожує до 7 років провести за ґратами.