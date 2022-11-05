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Джентльменський набір: на Харківщині в чоловіка вилучили патрони та травку

Події 14:45   05.11.2022
Алексей Наумов
Джентльменський набір: на Харківщині в чоловіка вилучили патрони та травку

42-річний житель Чугуївського району на Харківщині зберігав удома понад півтисячі патронів, “суху рослинну речовину” та гранату.

Усе це добро тепер – не майно жителя Чугуївщини, а речові докази у справі проти нього. Про виявлені запаси повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

У мешканця Чугуївського району знайшли будинки гранату та патрони

“4 листопада поліцейські Чугуївського районного управління поліції провели санкціонований обшук у домоволодінні 42-річного чоловіка. В одній із кімнат будинку виявлено два паперові пакунки з сухою рослинною речовиною, схожою на наркотики. Також поліцейські виявили 517 патронів калібру 5,45 і гранату”, – перерахували поліцейські.

Маріхуана

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    • Усі знайдене вилучили. А зберігачеві цього добра загрожує до 7 років провести за ґратами.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 14:45;

    • Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "42-річний житель Чугуївського району на Харківщині зберігав удома понад півтисячі патронів, “суху рослинну речовину” та гранату".