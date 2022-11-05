Джентльменський набір: на Харківщині в чоловіка вилучили патрони та травку
42-річний житель Чугуївського району на Харківщині зберігав удома понад півтисячі патронів, “суху рослинну речовину” та гранату.
Усе це добро тепер – не майно жителя Чугуївщини, а речові докази у справі проти нього. Про виявлені запаси повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
“4 листопада поліцейські Чугуївського районного управління поліції провели санкціонований обшук у домоволодінні 42-річного чоловіка. В одній із кімнат будинку виявлено два паперові пакунки з сухою рослинною речовиною, схожою на наркотики. Також поліцейські виявили 517 патронів калібру 5,45 і гранату”, – перерахували поліцейські.
Читайте також: Приревнував: на Ізюмщині чоловік кинув гранату у дружину і товариша (фото)
Усі знайдене вилучили. А зберігачеві цього добра загрожує до 7 років провести за ґратами.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Джентльменський набір: на Харківщині в чоловіка вилучили патрони та травку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 14:45;
Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "42-річний житель Чугуївського району на Харківщині зберігав удома понад півтисячі патронів, “суху рослинну речовину” та гранату".