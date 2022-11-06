Полицейские Харьковской области задержали 20 подозреваемых в диверсии

По подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам правоохранители задержали для проверки 20 человек, сообщает ГНУП в Харьковской области.

На блокпостах полицейские вместе с военными проверили 3400 транспортных средств.

Возобновили свою работу подразделения полиции на освобожденных территориях. Сотрудники полиции обеспечивают безопасность и порядок на 9 направлениях деоккупации: Балаклейском, Купянском, Изюмском, Золочевском, Липецком, Волчанском, Чугуевском, Великобурлукском, Боровском.

Следственные подразделения Национальной полиции Украины регистрируют военные преступления в уволенных населенных пунктах. Всего с начала оккупации зарегистрировали 2530 военных преступлений.