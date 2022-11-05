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Главный полицейский Харьковщины показал лицо экс-сотрудницы предательницы

Общество 19:08   05.11.2022
Оксана Горун
Главный полицейский Харьковщины показал лицо экс-сотрудницы предательницы

«Участковую», работавшую на оккупантов за российские рубли, задержали бывшие коллеги из полиции Харьковщины и ГБР в Купянском районе.

По свидетельствам Госбюро расследований, бывшая полицейская и пособница оккупантов после «исхода русского мира» пряталась по подвалам. И ГБР, и прокуратура в своих релизах о пойманной предательнице традиционно скрыли ее лицо. Но руководитель Гу Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко решил сделать даму знаменитой. На своей странице в facebook он опубликовал фото бывшей полицейской без ретуши.

Тимошко прокомментировал: «Это бывшая полицейская! В июне она была уволена с должности участкового инспектора полиции за то, что не вышла из оккупации. Она добровольно передала табельное оружие рашистам и заняла должность «старшего участкового инспектора» в так называемой «народной милиции». Когда россияне сбежали из Купянщины под натиском украинской армии, она, как крыса, пряталась по подвалам в Двуречной. Полиция нашла и вытащила из схрона. Такая судьба ждет каждого изменника и каждого коллаборанта».

Напомним, на службе оккупантам ежемесячно бывшая полицейская получала по 50 тысяч рублей.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 19:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Участковую», работавшую на оккупантов за российские рубли, задержали бывшие коллеги из полиции Харьковщины и ГБР в Купянском районе".