Пряталась по подвалам: на Харьковщине поймали «участковую» оккупантов

Бывшая полицейская из Двуречного Купянского района работала на оккупантов и регулярно получала от них зарплату — по 50 тыс. рублей в месяц. Но сбежать в «русский мир» не успела.

«После деоккупации села женщина начала скрываться по подвалам. Правоохранители установили, где она скрывается, и задержали», — сообщили в ГБР о судьбе пособницы захватчиков.

Там также отметили, что женщина, согласившись работать на оккупантов в их «милиции» «старшим участковым», отдала захватчикам свое табельное оружие.

«Экс-полицейская лично осуществляла прием и отработку заявлений и сообщений о событиях. Ежемесячно женщина получала заработную плату в размере 50 тысяч рублей», — добавили подробностей в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

У пособницы оккупантов даже обнаружили удостоверение с российским гербом, подписанное так называемым «главой военно-гражданской администрации». Срок действия весьма «оптимистичный» — один год.

«Но на такой период приспешнице оккупантов оно не понадобилось», — отметили прокуроры.

Женщину задержали по подозрению в коллаборационизме. Суд будут просить оставить ее в СИЗО.