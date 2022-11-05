Пряталась по подвалам: на Харьковщине поймали «участковую» оккупантов
Бывшая полицейская из Двуречного Купянского района работала на оккупантов и регулярно получала от них зарплату — по 50 тыс. рублей в месяц. Но сбежать в «русский мир» не успела.
«После деоккупации села женщина начала скрываться по подвалам. Правоохранители установили, где она скрывается, и задержали», — сообщили в ГБР о судьбе пособницы захватчиков.
Там также отметили, что женщина, согласившись работать на оккупантов в их «милиции» «старшим участковым», отдала захватчикам свое табельное оружие.
«Экс-полицейская лично осуществляла прием и отработку заявлений и сообщений о событиях. Ежемесячно женщина получала заработную плату в размере 50 тысяч рублей», — добавили подробностей в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
У пособницы оккупантов даже обнаружили удостоверение с российским гербом, подписанное так называемым «главой военно-гражданской администрации». Срок действия весьма «оптимистичный» — один год.
«Но на такой период приспешнице оккупантов оно не понадобилось», — отметили прокуроры.
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Женщину задержали по подозрению в коллаборационизме. Суд будут просить оставить ее в СИЗО.
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 10:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывшая полицейская из Двуречного Купянского района работала на оккупантов и регулярно получала от них зарплату — по 50 тыс. рублей в месяц. Но сбежать в «русский мир» не успела".