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Пряталась по подвалам: на Харьковщине поймали «участковую» оккупантов

Происшествия 10:45   05.11.2022
Оксана Горун
Пряталась по подвалам: на Харьковщине поймали «участковую» оккупантов

Бывшая полицейская из Двуречного Купянского района работала на оккупантов и регулярно получала от них зарплату — по 50 тыс. рублей в месяц. Но сбежать в «русский мир» не успела.

«После деоккупации села женщина начала скрываться по подвалам. Правоохранители установили, где она скрывается, и задержали», — сообщили в ГБР о судьбе пособницы захватчиков.

Там также отметили, что женщина, согласившись работать на оккупантов в их «милиции» «старшим участковым», отдала захватчикам свое табельное оружие.

«Экс-полицейская лично осуществляла прием и отработку заявлений и сообщений о событиях. Ежемесячно женщина получала заработную плату в размере 50 тысяч рублей», — добавили подробностей в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

У пособницы оккупантов даже обнаружили удостоверение с российским гербом, подписанное так называемым «главой военно-гражданской администрации». Срок действия весьма «оптимистичный» — один год.

Удостоверение полицейской из Купянского района на Харьковщине

«Но на такой период приспешнице оккупантов оно не понадобилось», — отметили прокуроры.

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    • Женщину задержали по подозрению в коллаборационизме. Суд будут просить оставить ее в СИЗО.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 10:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывшая полицейская из Двуречного Купянского района работала на оккупантов и регулярно получала от них зарплату — по 50 тыс. рублей в месяц. Но сбежать в «русский мир» не успела".