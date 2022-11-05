Ховалася по підвалах: на Харківщині спіймали “дільничну” окупантів
Колишня поліцейська із Дворічного Куп’янського району працювала на окупантів і регулярно отримувала від них зарплату – по 50 тис. рублів на місяць. Але втекти до “русского мира” не встигла.
“Після деокупації села жінка почала ховатися по підвалах. Правоохоронці встановили, де вона ховається, та затримали”, – повідомили в ДБР про долю посібниці загарбників.
Там також зазначили, що жінка, погодившись працювати на окупантів у їхній “міліції” “старшим дільничним”, віддала загарбникам свою табельну зброю.
“Експоліціянтка особисто здійснювала прийом та відпрацювання заяв та повідомлень про події. Щомісяця жінка отримувала заробітну плату у розмірі 50 тисяч рублів”, – додали подробиць у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
У посібниці окупантів навіть виявили посвідчення з російським гербом, підписане так званим “головою військово-цивільної адміністрації”. Термін дії вельми “оптимістичний” – один рік.
“Але на такий період поплічниці окупантів воно не знадобилося”, – зазначили прокурори.
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Жінку затримали за підозрою в колабораціонізмі. Суд проситимуть залишити її в СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 10:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишня поліцейська із Дворічного Куп’янського району працювала на окупантів і регулярно отримувала від них зарплату – по 50 тис. рублів на місяць. Але втекти до “русского мира” не встигла".