Ховалася по підвалах: на Харківщині спіймали “дільничну” окупантів

Колишня поліцейська із Дворічного Куп’янського району працювала на окупантів і регулярно отримувала від них зарплату – по 50 тис. рублів на місяць. Але втекти до “русского мира” не встигла.

“Після деокупації села жінка почала ховатися по підвалах. Правоохоронці встановили, де вона ховається, та затримали”, – повідомили в ДБР про долю посібниці загарбників.

Там також зазначили, що жінка, погодившись працювати на окупантів у їхній “міліції” “старшим дільничним”, віддала загарбникам свою табельну зброю.

“Експоліціянтка особисто здійснювала прийом та відпрацювання заяв та повідомлень про події. Щомісяця жінка отримувала заробітну плату у розмірі 50 тисяч рублів”, – додали подробиць у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

У посібниці окупантів навіть виявили посвідчення з російським гербом, підписане так званим “головою військово-цивільної адміністрації”. Термін дії вельми “оптимістичний” – один рік.

“Але на такий період поплічниці окупантів воно не знадобилося”, – зазначили прокурори.

Жінку затримали за підозрою в колабораціонізмі. Суд проситимуть залишити її в СІЗО.