Live
  • Субота 05.11.2022
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Ховалася по підвалах: на Харківщині спіймали “дільничну” окупантів

Події 10:45   05.11.2022
Оксана Горун
Ховалася по підвалах: на Харківщині спіймали “дільничну” окупантів

Колишня поліцейська із Дворічного Куп’янського району працювала на окупантів і регулярно отримувала від них зарплату – по 50 тис. рублів на місяць. Але втекти до “русского мира” не встигла.

“Після деокупації села жінка почала ховатися по підвалах. Правоохоронці встановили, де вона ховається, та затримали”, – повідомили в ДБР про долю посібниці загарбників.

Там також зазначили, що жінка, погодившись працювати на окупантів у їхній “міліції” “старшим дільничним”, віддала загарбникам свою табельну зброю.

“Експоліціянтка особисто здійснювала прийом та відпрацювання заяв та повідомлень про події. Щомісяця жінка отримувала заробітну плату у розмірі 50 тисяч рублів”, – додали подробиць у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

У посібниці окупантів навіть виявили посвідчення з російським гербом, підписане так званим “головою військово-цивільної адміністрації”. Термін дії вельми “оптимістичний” – один рік.

Посвідчення поліцейської із Куп'янського району на Харківщині

“Але на такий період поплічниці окупантів воно не знадобилося”, – зазначили прокурори.

  • Читайте також: На Харківщині зловили полковника поліції у відставці, який працював на ворога

    • Жінку затримали за підозрою в колабораціонізмі. Суд проситимуть залишити її в СІЗО.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    10:10
    Співробітник лісгоспу на Харківщині допомагав окупантам будувати бліндажі
    23:50
    Мобільна лабораторія в Ізюмі: ДНК для ідентифікації загиблих здали 32 людини
    21:33
    Житель Харківщини віддав поліцейським ящик боєприпасів
    20:13
    Ще одна освітянка на Харківщині погоріла на “керівництві” при росіянах
    11:37
    Вночі російська армія обстріляла ракетами елеватори на Харківщині (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ховалася по підвалах: на Харківщині спіймали “дільничну” окупантів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 10:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишня поліцейська із Дворічного Куп’янського району працювала на окупантів і регулярно отримувала від них зарплату – по 50 тис. рублів на місяць. Але втекти до “русского мира” не встигла".