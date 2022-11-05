Головний поліцейський Харківщини показав обличчя експрацівниці зрадниці
“Дільничну”, яка працювала на окупантів за російські рублі, затримали колишні колеги з поліції Харківщини та ДБР у Куп’янському районі.
За свідченнями Держбюро розслідувань, колишня поліцейська та посібниця окупантів після “исхода русского мира” переховуавлася по підвалах . І ДБР, і прокуратура у своїх релізах про спійману зрадницю традиційно приховали її обличчя. Але керівник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вирішив зробити даму знаменитою. На своїй сторінці у фейсбуці він опублікував фото колишньої поліцейської без ретуші.
Тимошко прокоментував: “Це колишня поліцейська! У червні вона була звільнена з посади дільничного інспектора поліції за те, що не вийшла з окупації. Вона добровільно передала табельну зброю рашистам і обійняла посаду «старшего участкового инспектора» в так званій “народной милиции”. Коли росіяни дременули з Куп’янщини під натиском української армії, вона, як криса, переховувалася по підвалах в Дворічній. Поліція знайшла і витягла зі схованки. Така доля чекає на кожного зрадника і кожного колаборанта”.
Нагадаємо, на службі окупантам щомісячно колишня поліцейська отримувала по 50 тисяч рублів.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 19:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Дільничну”, яка працювала на окупантів за російські рублі, затримали колишні колеги з поліції Харківщини та ДБР у Куп’янському районі ".