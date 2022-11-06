Поліціянти Харківської області затримали 20 підозрюваних у диверсії

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп правоохоронці затримали для перевірки 20 осіб, повідомляє ГНУП у Харківській області.

На блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили 3400 транспортних засобів.

Відновили свою роботу підрозділи поліції на звільнених територіях. Співробітниками поліції забезпечується публічна безпека та порядок на 9 напрямках деокупації: Балаклійському, Куп’янському, Ізюмському, Золочівському, Липецькому, Вовчанському, Чугуївському, Великобурлуцькому, Борівському.

Слідчі підрозділи Національної поліції України реєструють воєнні злочини у звільнених населених пунктах. Усього з початку де окупації зареєстрували 2530 воєнних злочинів.