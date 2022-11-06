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Поліціянти Харківської області затримали 20 підозрюваних у диверсії

Суспільство 11:07   06.11.2022
Оксана Якушко
Поліціянти Харківської області затримали 20 підозрюваних у диверсії

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп правоохоронці затримали для перевірки 20 осіб, повідомляє ГНУП у Харківській області.

На блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили 3400 транспортних засобів.

Відновили свою роботу підрозділи поліції на звільнених територіях. Співробітниками поліції забезпечується публічна безпека та порядок на 9 напрямках деокупації: Балаклійському, Куп’янському, Ізюмському, Золочівському, Липецькому, Вовчанському, Чугуївському, Великобурлуцькому, Борівському.

Слідчі підрозділи Національної поліції України реєструють воєнні злочини у звільнених населених пунктах. Усього з початку де окупації зареєстрували 2530 воєнних злочинів.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2022 в 11:07;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп правоохоронці затримали для перевірки 20 осіб, повідомляє ГНУП у Харківській області.".