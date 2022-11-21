Live
  • Понедельник 21.11.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.89
    • 🟢

По Шевченково ударили ракетой С-300 — Синегубов

Происшествия 08:48   21.11.2022
Оксана Горун
По Шевченково ударили ракетой С-300 — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о ракетном ударе по пгт Шевченково в Харьковской области.

«Вчера вечером враг нанес ракетный удар системой С-300 по пгт Шевченково Купянского района. Ракета попала в 2-этажный многоквартирный дом. Поврежден жилой дом рядом. К сожалению, погибла 38-летняя женщина, по меньшей мере, 2 человека получили ранения. Спасатели еще разбирают завалы», — написал Синегубов в telegram.

Читайте также: Обрушение жилого дома на Харьковщине: один человек погиб, одного нашли живым

Он также сообщил, что за сутки российские оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. В Купянске повреждены складские помещения и промышленные объекты. Произошли пожары.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

20:27
Несокрушимые тракторные войска. Синегубов поздравил аграриев Харьковщины
09:27
Синегубов: Двоих человек из-за обстрелов госпитализировали на Харьковщине
19:58
Энергетики вернули свет в деоккупированный Купянск-Узловой — Синегубов
18:32
12 населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — вечерняя сводка Генштаба
14:40
На Харьковщине запустили 93% котельных, в Липцах скоро будет свет — Синегубов

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «По Шевченково ударили ракетой С-300 — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 08:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о ракетном ударе по пгт Шевченково в Харьковской области".