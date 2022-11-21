По Шевченково ударили ракетой С-300 — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о ракетном ударе по пгт Шевченково в Харьковской области.
«Вчера вечером враг нанес ракетный удар системой С-300 по пгт Шевченково Купянского района. Ракета попала в 2-этажный многоквартирный дом. Поврежден жилой дом рядом. К сожалению, погибла 38-летняя женщина, по меньшей мере, 2 человека получили ранения. Спасатели еще разбирают завалы», — написал Синегубов в telegram.
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Он также сообщил, что за сутки российские оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. В Купянске повреждены складские помещения и промышленные объекты. Произошли пожары.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 08:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о ракетном ударе по пгт Шевченково в Харьковской области".