Обрушение жилого дома на Харьковщине: один человек погиб, одного нашли живым
Под обломками разрушенного дома на Харьковщине спасатели нашли мужчину. Его в тяжелом состоянии передали медикам.
О последствиях обстрела Купянского района Харьковской области сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Там под ударом оказался поселок Шевченково, ранее сообщили в ОП.
«В Купянском районе вражеский снаряд попал в двухэтажный многоквартирный дом, — проинформировали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — В результате чего была частично разрушена торцевая стена дома, крыша и четыре квартиры. Под обломками спасатели обнаружили пострадавшего, в тяжелом состоянии его передали медицинским работникам, и еще один человек погиб».
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На место обстрела выезжали пять спасателей и одна единица техники.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 07:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под обломками разрушенного дома на Харьковщине спасатели нашли мужчину. Его в тяжелом состоянии передали медикам".