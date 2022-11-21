Обрушение жилого дома на Харьковщине: один человек погиб, одного нашли живым

Под обломками разрушенного дома на Харьковщине спасатели нашли мужчину. Его в тяжелом состоянии передали медикам.

О последствиях обстрела Купянского района Харьковской области сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Там под ударом оказался поселок Шевченково, ранее сообщили в ОП.

«В Купянском районе вражеский снаряд попал в двухэтажный многоквартирный дом, — проинформировали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — В результате чего была частично разрушена торцевая стена дома, крыша и четыре квартиры. Под обломками спасатели обнаружили пострадавшего, в тяжелом состоянии его передали медицинским работникам, и еще один человек погиб».

На место обстрела выезжали пять спасателей и одна единица техники.