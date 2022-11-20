Армия РФ обстреляла Харьковщину: под завалами могут быть люди — Тимошенко

Замглавы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил об обстреле военными РФ поселка Шевченково.

«Пгт Шевченково, Купянский район — россияне снова обстреляли жилой дом. Под завалами могут находиться люди. На месте происшествия работают ГСЧС», — написал Тимошенко в telegram.

Он не сообщил подробностей о времени обстрела, а также о том, из какого вида вооружений его произвели. Перед этим сообщением Тимошенко в течение получаса на Харьковщине звучала воздушная тревога.