Армия РФ обстреляла Харьковщину: под завалами могут быть люди — Тимошенко
Фото: telegram Кирилла Тимошенко
Замглавы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил об обстреле военными РФ поселка Шевченково.
«Пгт Шевченково, Купянский район — россияне снова обстреляли жилой дом. Под завалами могут находиться люди. На месте происшествия работают ГСЧС», — написал Тимошенко в telegram.
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Он не сообщил подробностей о времени обстрела, а также о том, из какого вида вооружений его произвели. Перед этим сообщением Тимошенко в течение получаса на Харьковщине звучала воздушная тревога.
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2022 в 23:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замглавы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил об обстреле военными РФ поселка Шевченково".