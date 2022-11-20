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Армия РФ обстреляла Харьковщину: под завалами могут быть люди — Тимошенко

Происшествия 23:25   20.11.2022
Оксана Горун
Армия РФ обстреляла Харьковщину: под завалами могут быть люди — Тимошенко Фото: telegram Кирилла Тимошенко

Замглавы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил об обстреле военными РФ поселка Шевченково.

«Пгт Шевченково, Купянский район — россияне снова обстреляли жилой дом. Под завалами могут находиться люди. На месте происшествия работают ГСЧС», — написал Тимошенко в telegram.

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    • Он не сообщил подробностей о времени обстрела, а также о том, из какого вида вооружений его произвели. Перед этим сообщением Тимошенко в течение получаса на Харьковщине звучала воздушная тревога.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 ноября 2022 в 23:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замглавы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил об обстреле военными РФ поселка Шевченково".