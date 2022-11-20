Армія РФ обстріляла Харківщину: під завалами можуть бути люди – Тимошенко

Заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив про обстріл військовими РФ селища Шевченкове.

“Смт Шевченкове, Куп’янський район – росіяни знову обстріляли житловий будинок. Під завалами можуть бути люди. На місці події працюють ДСНС”, – написав Тимошенко в телеграмі.

Він не повідомив подробиць про час обстрілу, а також про те, з якого виду озброєнь його здійснили. Перед цим повідомленням Тимошенко упродовж півгодини на Харківщині лунала повітряна тривога.