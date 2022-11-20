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Армія РФ обстріляла Харківщину: під завалами можуть бути люди – Тимошенко

Події 23:25   20.11.2022
Оксана Горун
Армія РФ обстріляла Харківщину: під завалами можуть бути люди – Тимошенко

Заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив про обстріл військовими РФ селища Шевченкове.

“Смт Шевченкове, Куп’янський район – росіяни знову обстріляли житловий будинок. Під завалами можуть бути люди. На місці події працюють ДСНС”, – написав Тимошенко в телеграмі.

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    • Він не повідомив подробиць про час обстрілу, а також про те, з якого виду озброєнь його здійснили. Перед цим повідомленням Тимошенко упродовж півгодини на Харківщині лунала повітряна тривога.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2022 в 23:25;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив про обстріл військовими РФ селища Шевченкове".