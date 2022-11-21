Обвалення будинку на Харківщині: одна людина загинула, одну знайшли живою

Під уламками зруйнованого будинку на Харківщині рятувальники знайшли чоловіка. Його в тяжкому стані передали медикам.

Про наслідки обстрілу Куп’янського району Харківської області повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області. Там під ударом опинилося селище Шевченкове, раніше відзначали в ОП.

“У Куп’янському районі ворожий снаряд влучив у двоповерховий багатоквартирний будинок, – поінформували у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області. – Внаслідок чого було частково зруйновано торцеву стіну будинку, дах та чотири квартири. Під уламками рятувальники виявили потерпілого, у тяжкому стані його передали медичним працівникам, і ще одна людина загинула”.

На місце обстрілу виїжджали п’ять рятувальників та одна одиниця техніки.