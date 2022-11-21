Обвалення будинку на Харківщині: одна людина загинула, одну знайшли живою
Під уламками зруйнованого будинку на Харківщині рятувальники знайшли чоловіка. Його в тяжкому стані передали медикам.
Про наслідки обстрілу Куп’янського району Харківської області повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області. Там під ударом опинилося селище Шевченкове, раніше відзначали в ОП.
“У Куп’янському районі ворожий снаряд влучив у двоповерховий багатоквартирний будинок, – поінформували у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області. – Внаслідок чого було частково зруйновано торцеву стіну будинку, дах та чотири квартири. Під уламками рятувальники виявили потерпілого, у тяжкому стані його передали медичним працівникам, і ще одна людина загинула”.
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На місце обстрілу виїжджали п’ять рятувальників та одна одиниця техніки.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 07:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під уламками зруйнованого будинку на Харківщині рятувальники знайшли чоловіка. Його в тяжкому стані передали медикам".