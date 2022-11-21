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Обвалення будинку на Харківщині: одна людина загинула, одну знайшли живою

Події 07:28   21.11.2022
Оксана Горун
Обвалення будинку на Харківщині: одна людина загинула, одну знайшли живою

Під уламками зруйнованого будинку на Харківщині рятувальники знайшли чоловіка. Його в тяжкому стані передали медикам.

Про наслідки обстрілу Куп’янського району Харківської області повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області. Там під ударом опинилося селище Шевченкове, раніше відзначали в ОП.

“У Куп’янському районі ворожий снаряд влучив у двоповерховий багатоквартирний будинок, – поінформували у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області. – Внаслідок чого було частково зруйновано торцеву стіну будинку, дах та чотири квартири. Під уламками рятувальники виявили потерпілого, у тяжкому стані його передали медичним працівникам, і ще одна людина загинула”.

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    • На місце обстрілу виїжджали п’ять рятувальників та одна одиниця техніки.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 07:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під уламками зруйнованого будинку на Харківщині рятувальники знайшли чоловіка. Його в тяжкому стані передали медикам".