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По Шевченковому вдарили ракетою С-300 – Синєгубов

Події 08:48   21.11.2022
Оксана Горун
По Шевченковому вдарили ракетою С-300 – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про ракетний удар по смт Шевченкове в Харківській області.

“Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару системою С-300 по смт Шевченкове Куп’янського району. Ракета влучила у 2-поверховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено також житловий будинок поруч. На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше 2 людей отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали”, – написав Синєгубов у телеграмі.

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Він також повідомив, що за добу російські окупанти з мінометів та артилерії обстріляли райони населених пунктів Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів. У Куп’янську пошкоджено складські приміщення та промислові об’єкти. Сталися пожежі.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 08:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про ракетний удар по смт Шевченкове в Харківській області".