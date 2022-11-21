По Шевченковому вдарили ракетою С-300 – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про ракетний удар по смт Шевченкове в Харківській області.

“Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару системою С-300 по смт Шевченкове Куп’янського району. Ракета влучила у 2-поверховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено також житловий будинок поруч. На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше 2 людей отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він також повідомив, що за добу російські окупанти з мінометів та артилерії обстріляли райони населених пунктів Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів. У Куп’янську пошкоджено складські приміщення та промислові об’єкти. Сталися пожежі.