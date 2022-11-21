По Шевченковому вдарили ракетою С-300 – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про ракетний удар по смт Шевченкове в Харківській області.
“Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару системою С-300 по смт Шевченкове Куп’янського району. Ракета влучила у 2-поверховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено також житловий будинок поруч. На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше 2 людей отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали”, – написав Синєгубов у телеграмі.
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Він також повідомив, що за добу російські окупанти з мінометів та артилерії обстріляли райони населених пунктів Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів. У Куп’янську пошкоджено складські приміщення та промислові об’єкти. Сталися пожежі.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 08:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про ракетний удар по смт Шевченкове в Харківській області".