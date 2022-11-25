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Армия РФ обстреляла Харьковщину ракетами, прогремели взрывы

Происшествия 17:22   25.11.2022
Елена Нагорная
Армия РФ обстреляла Харьковщину ракетами, прогремели взрывы Фото: Вадим Беликов

Вечером 25 ноября армия РФ запустила ракеты по Харьковской области.

В 17:07 наблюдатели сообщили о запуске ракет с территории Белгородской области, спустя три минуты в регионе была объявлена воздушная тревога. Всего, предварительно, враг запустил восемь ракет. Взрывы было слышно в Чугуевском районе области, а также в северо-восточных районах Харькова.

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Официальной информации на данный момент нет.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 17:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 25 ноября армия РФ запустила ракеты по Харьковской области.".