Армия РФ обстреляла Харьковщину ракетами, прогремели взрывы
Фото: Вадим Беликов
Вечером 25 ноября армия РФ запустила ракеты по Харьковской области.
В 17:07 наблюдатели сообщили о запуске ракет с территории Белгородской области, спустя три минуты в регионе была объявлена воздушная тревога. Всего, предварительно, враг запустил восемь ракет. Взрывы было слышно в Чугуевском районе области, а также в северо-восточных районах Харькова.
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Официальной информации на данный момент нет.
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 17:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 25 ноября армия РФ запустила ракеты по Харьковской области.".