Армия РФ обстреляла Харьковщину ракетами, прогремели взрывы

Вечером 25 ноября армия РФ запустила ракеты по Харьковской области.

В 17:07 наблюдатели сообщили о запуске ракет с территории Белгородской области, спустя три минуты в регионе была объявлена воздушная тревога. Всего, предварительно, враг запустил восемь ракет. Взрывы было слышно в Чугуевском районе области, а также в северо-восточных районах Харькова.

Официальной информации на данный момент нет.