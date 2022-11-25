По Купянску ударили ракетами и РСЗО, в Волчанске — двое раненых (фото)

В Харьковской областной прокуратуре сообщили подробности о последствиях обстрела Купянска и Волчанска вечером 24 и утром 25 ноября.

«Вечером 24 ноября российские военные нанесли очередной ракетный удар по г. Купянск. Ракета упала во двор пятиэтажки, есть повреждения. Утром враг продолжил обстрел города. Вражеская ракета упала на территорию медицинского учреждения. По предварительной информации, оккупанты обстреляли город ракетами типа С-300», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

На этом российская армия не остановилась и около 6:30 утра ударила по городу, по предварительной информации из РСЗО «Ураган». В результате поврежден детсад.

«Оккупанты также обстреляли г. Волчанск: ранены 69-летний и 48-летний мужчины. Есть разрушение частных домовладений», — добавили прокуроры.