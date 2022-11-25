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По Купянску ударили ракетами и РСЗО, в Волчанске — двое раненых (фото)

Происшествия 11:46   25.11.2022
Оксана Горун
По Купянску ударили ракетами и РСЗО, в Волчанске — двое раненых (фото)

В Харьковской областной прокуратуре сообщили подробности о последствиях обстрела Купянска и Волчанска вечером 24 и утром 25 ноября.

«Вечером 24 ноября российские военные нанесли очередной ракетный удар по г. Купянск. Ракета упала во двор пятиэтажки, есть повреждения. Утром враг продолжил обстрел города. Вражеская ракета упала на территорию медицинского учреждения. По предварительной информации, оккупанты обстреляли город ракетами типа С-300», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Последствия обстрела Купянска 24-25 ноября 2022 года

На этом российская армия не остановилась и около 6:30 утра ударила по городу, по предварительной информации из РСЗО «Ураган». В результате поврежден детсад.

Последствия обстрела Купянска 24-25 ноября 2022 года 4

«Оккупанты также обстреляли г. Волчанск: ранены 69-летний и 48-летний мужчины. Есть разрушение частных домовладений», — добавили прокуроры.

Последствия обстрела Купянска 24-25 ноября 2022 года 3

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    • Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 11:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили подробности о последствиях обстрела Купянска и Волчанска вечером 24 и утром 25 ноября".