По Куп’янську вдарили ракетами і РСЗВ, у Вовчанську – двоє поранених (фото)
У Харківській обласній прокуратурі повідомили подробиці про наслідки обстрілу Куп’янська та Вовчанська ввечері 24 та вранці 25 листопада.
“Ввечері 24 листопада російські військові завдали чергового ракетного удару по м. Куп’янськ. Ракета впала у двір п’ятиповерхівки, є пошкодження. Вранці ворог продовжив обстріл міста. Ворожа ракета впала на територію медичного закладу. За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто ракетами типу С-300 “, – повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
На цьому російська армія не зупинилася і близько 6:30 ранку вдарила по місту, за попередньою інформацією з РСЗВ “Ураган”. Внаслідок цього пошкоджено дитсадок.
“Окупанти також обстріляли м. Вовчанськ: поранено 69-річного та 48-річного чоловіків. Є руйнація приватних домоволодінь”, – додали прокурори.
Читайте також: “Чижа”, який мітив у мери Вовчанська, підозрюють у скоєнні 40 злочинів
Новини за темою:
Ви читали новину: «По Куп’янську вдарили ракетами і РСЗВ, у Вовчанську – двоє поранених (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 11:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі повідомили подробиці про наслідки обстрілу Куп’янська та Вовчанська ввечері 24 та вранці 25 листопада".