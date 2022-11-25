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По Куп’янську вдарили ракетами і РСЗВ, у Вовчанську – двоє поранених (фото)

Події 11:46   25.11.2022
Оксана Горун
По Куп’янську вдарили ракетами і РСЗВ, у Вовчанську – двоє поранених (фото)

У Харківській обласній прокуратурі повідомили подробиці про наслідки обстрілу Куп’янська та Вовчанська ввечері 24 та вранці 25 листопада.

“Ввечері 24 листопада російські військові завдали чергового ракетного удару по м. Куп’янськ. Ракета впала у двір п’ятиповерхівки, є пошкодження. Вранці ворог продовжив обстріл міста. Ворожа ракета впала на територію медичного закладу. За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто ракетами типу С-300 “, – повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Наслідки обстрілу Куп'янська 24-25 листопада 2022 року

На цьому російська армія не зупинилася і близько 6:30 ранку вдарила по місту, за попередньою інформацією з РСЗВ “Ураган”. Внаслідок цього пошкоджено дитсадок.

Наслідки обстрілу Куп'янська 24-25 листопада 2022 року 4

“Окупанти також обстріляли м. Вовчанськ: поранено 69-річного та 48-річного чоловіків. Є руйнація приватних домоволодінь”, – додали прокурори.

Наслідки обстрілу Куп'янська 24-25 листопада 2022 року 3

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    • Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 11:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі повідомили подробиці про наслідки обстрілу Куп’янська та Вовчанська ввечері 24 та вранці 25 листопада".