Армія РФ обстріляла Харківщину ракетами, прогриміли вибухи
Увечері 25 листопада армія РФ запустила ракети по Харківській області.
О 17:07 спостерігачі повідомили про запуск ракет з території Бєлгородської області, за три хвилини в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Загалом, попередньо, ворог запустив вісім ракет. Вибухи було чутно в Чугуївському районі області, а також у північно-східних районах Харкова.
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Офіційної інформації наразі немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 17:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 25 листопада армія РФ запустила ракети по Харківській області.".