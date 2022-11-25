Армія РФ обстріляла Харківщину ракетами, прогриміли вибухи

Увечері 25 листопада армія РФ запустила ракети по Харківській області.

О 17:07 спостерігачі повідомили про запуск ракет з території Бєлгородської області, за три хвилини в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Загалом, попередньо, ворог запустив вісім ракет. Вибухи було чутно в Чугуївському районі області, а також у північно-східних районах Харкова.

Офіційної інформації наразі немає.