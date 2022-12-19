Обстрелы Харьковщины: в ГСЧС сообщили о пожарах
По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, больше всего от вражеских обстрелов опять пострадал Купянский район.
За сутки на Харьковщине произошел один пожар из-за вражеских обстрелов, сообщили спасатели.
«Пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Купянском районе на территории Двуречанской громады. На территории частного домовладения горела хозяйственная постройка на площади 72 кв. м. В течение часа бойцы 44-го ГПСЧ справились с огнем. Пострадавших нет. От ГСЧС были привлечены 2 единицы техники и 10 человек личного состава», — отметили в утренней сводке ГСЧС 19 декабря.
Также спасатели дважды выезжали на места обстрелов, результатом которых не стали пожары. И оба раза — опять же в Купянском районе.
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«Два раза спасательные подразделения выезжали на проверку мест обстрелов, где не произошло пожаров. В Купянском районе в пгт Ковшаровка и с. Ольховатка. Пострадавших нет», — утонили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 08:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, больше всего от вражеских обстрелов опять пострадал Купянский район".