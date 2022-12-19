Ночью в Харькове случился масштабный пожар: его тушили 90 спасателей (фото)

Пожар произошел в старинном здании на улице Шевченко в Харькове.

«В 20:52 по адресу: ул. Шевченко, 6, г. Харьков, в нежилом неэксплуатирующемся здании произошел пожар. На 3-м и 4-м этажах горело перекрытие, мебель и крыша на площади пожара 350 кв. м», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар тушили 90 спасателей, к процессу привлекли 18 единиц техники.

«В 22:20 пожар был локализован и в 00:38 ликвидирован. Причина пожара устанавливается», — отметили в ГСЧС.