Ночью в Харькове случился масштабный пожар: его тушили 90 спасателей (фото)
Пожар произошел в старинном здании на улице Шевченко в Харькове.
«В 20:52 по адресу: ул. Шевченко, 6, г. Харьков, в нежилом неэксплуатирующемся здании произошел пожар. На 3-м и 4-м этажах горело перекрытие, мебель и крыша на площади пожара 350 кв. м», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожар тушили 90 спасателей, к процессу привлекли 18 единиц техники.
«В 22:20 пожар был локализован и в 00:38 ликвидирован. Причина пожара устанавливается», — отметили в ГСЧС.
Читайте также: На Харьковщине сутки не было пожаров из-за обстрелов – ГСЧС
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ночью в Харькове случился масштабный пожар: его тушили 90 спасателей (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 07:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар произошел в старинном здании на улице Шевченко в Харькове".