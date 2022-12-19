Вночі в Харкові сталася масштабна пожежа: її гасили 90 рятувальників (фото)
Пожежа сталася в старовинній будівлі на вулиці Шевченка в Харкові.
“О 20:52 за адресою: вул. Шевченка, 6, м. Харків, у нежитловій будівлі, що неексплуатується, сталася пожежа. На 3-му і 4-му поверхах горіло перекриття, меблі та дах на площі пожежі 350 кв. м”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Пожежу гасили 90 рятувальників, до процесу залучили 18 одиниць техніки.
“О 22:20 пожежу було локалізовано й о 00:38 ліквідовано. Причина пожежі встановлюється”, – зазначили в ДСНС.
Читайте також: На Харківщині добу не було пожеж через обстріли – ДСНС
Новини за темою:
Ви читали новину: «Вночі в Харкові сталася масштабна пожежа: її гасили 90 рятувальників (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 07:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася в старовинній будівлі на вулиці Шевченка в Харкові".