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Вночі в Харкові сталася масштабна пожежа: її гасили 90 рятувальників (фото)

Події 07:51   19.12.2022
Оксана Горун
Вночі в Харкові сталася масштабна пожежа: її гасили 90 рятувальників (фото)

Пожежа сталася в старовинній будівлі на вулиці Шевченка в Харкові.

“О 20:52 за адресою: вул. Шевченка, 6, м. Харків, у нежитловій будівлі, що неексплуатується, сталася пожежа. На 3-му і 4-му поверхах горіло перекриття, меблі та дах на площі пожежі 350 кв. м”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа у Харкові 18 грудня 2022 року на вул. Шевченка 5

Пожежу гасили 90 рятувальників, до процесу залучили 18 одиниць техніки.

Пожежа у Харкові 18 грудня 2022 року на вул. Шевченка 3

“О 22:20 пожежу було локалізовано й о 00:38 ліквідовано. Причина пожежі встановлюється”, – зазначили в ДСНС.

Пожежа у Харкові 18 грудня 2022 року на вул. Шевченка 4

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    • Пожежа у Харкові 18 грудня 2022 року на вул. Шевченка 2

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 07:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася в старовинній будівлі на вулиці Шевченка в Харкові".