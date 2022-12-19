Вночі в Харкові сталася масштабна пожежа: її гасили 90 рятувальників (фото)

Пожежа сталася в старовинній будівлі на вулиці Шевченка в Харкові.

“О 20:52 за адресою: вул. Шевченка, 6, м. Харків, у нежитловій будівлі, що неексплуатується, сталася пожежа. На 3-му і 4-му поверхах горіло перекриття, меблі та дах на площі пожежі 350 кв. м”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу гасили 90 рятувальників, до процесу залучили 18 одиниць техніки.

“О 22:20 пожежу було локалізовано й о 00:38 ліквідовано. Причина пожежі встановлюється”, – зазначили в ДСНС.