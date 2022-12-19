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Обстріли Харківщини: у ДСНС повідомили про пожежі

Події 08:02   19.12.2022
Оксана Горун
Обстріли Харківщини: у ДСНС повідомили про пожежі

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, найбільше від ворожих обстрілів знову постраждав Куп’янський район.

За добу на Харківщині сталася одна пожежа через ворожі обстріли, повідомили рятувальники.

“Пожежа, спричинена ворожими обстрілами, трапилась у Куп’янському районі на території Дворічанської громади. На території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі 72 кв.м. Протягом години бійці 44-ї ДПРЧ впорались з вогнем. Постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу”, – зазначили в ранковому зведенні ДСНС 19 грудня.

Також рятувальники двічі виїжджали на місця обстрілів, результатом яких не стали пожежі. І обидва рази – знову ж таки в Куп’янському районі.

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“Два рази рятувальні підрозділи виїжджали на перевірку місць обстрілів, де не трапилось пожеж. У Куп’янському районі в смт. Ківшарівка та с. Вільхуватка. Постраждалих немає”, – уточнили в ДСНС.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 08:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, найбільше від ворожих обстрілів знову постраждав Куп’янський район".