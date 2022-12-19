Обстріли Харківщини: у ДСНС повідомили про пожежі
За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, найбільше від ворожих обстрілів знову постраждав Куп’янський район.
За добу на Харківщині сталася одна пожежа через ворожі обстріли, повідомили рятувальники.
“Пожежа, спричинена ворожими обстрілами, трапилась у Куп’янському районі на території Дворічанської громади. На території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі 72 кв.м. Протягом години бійці 44-ї ДПРЧ впорались з вогнем. Постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу”, – зазначили в ранковому зведенні ДСНС 19 грудня.
Також рятувальники двічі виїжджали на місця обстрілів, результатом яких не стали пожежі. І обидва рази – знову ж таки в Куп’янському районі.
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“Два рази рятувальні підрозділи виїжджали на перевірку місць обстрілів, де не трапилось пожеж. У Куп’янському районі в смт. Ківшарівка та с. Вільхуватка. Постраждалих немає”, – уточнили в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 08:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, найбільше від ворожих обстрілів знову постраждав Куп’янський район".