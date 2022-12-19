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Возможны экстренные отключения, запаситесь водой — мэр города на Харьковщине

Общество 11:00   19.12.2022
Оксана Горун
Возможны экстренные отключения, запаситесь водой — мэр города на Харьковщине

Мэр Первомайского Николай Бакшеев предупредил, что в ближайшие сутки в регионе могут быть проблемы со светом и водой.

«В результате низких температур по всей территории Украины ожидается значительный дефицит электроэнергии, поэтому возможны экстренные отключения. Зарядите свои устройства, гаджеты и запаситесь водой по меньшей мере на сутки», — сказал Бакшеев в обращении к жителям города 19 декабря.

Накануне глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире нацмарафона также предупредил о прогнозируемом дефиците электроэнергии.

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    • «Сегодня и завтра дефицит будет значительным из-за снижения температуры. Сейчас уже возобновили свою работу все энергоблоки атомных станций, работающих на контролируемой территории. Существуют еще ограничения по сетям, которые не могут выдать определенную часть своей мощности из-за последствий ракетных обстрелов. Думаю, что в ближайшее время мы сможем увидеть полную мощность 3 атомных станций в сети. Через один-два дня мы сможем еще увеличить объемы той генерации, которая доступна нашим потребителям», — в частности сообщил Кудрицкий.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 11:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Первомайского Николай Бакшеев предупредил, что в ближайшие сутки в регионе могут быть проблемы со светом и водой".