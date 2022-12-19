Возможны экстренные отключения, запаситесь водой — мэр города на Харьковщине

Мэр Первомайского Николай Бакшеев предупредил, что в ближайшие сутки в регионе могут быть проблемы со светом и водой.

«В результате низких температур по всей территории Украины ожидается значительный дефицит электроэнергии, поэтому возможны экстренные отключения. Зарядите свои устройства, гаджеты и запаситесь водой по меньшей мере на сутки», — сказал Бакшеев в обращении к жителям города 19 декабря.

Накануне глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире нацмарафона также предупредил о прогнозируемом дефиците электроэнергии.

«Сегодня и завтра дефицит будет значительным из-за снижения температуры. Сейчас уже возобновили свою работу все энергоблоки атомных станций, работающих на контролируемой территории. Существуют еще ограничения по сетям, которые не могут выдать определенную часть своей мощности из-за последствий ракетных обстрелов. Думаю, что в ближайшее время мы сможем увидеть полную мощность 3 атомных станций в сети. Через один-два дня мы сможем еще увеличить объемы той генерации, которая доступна нашим потребителям», — в частности сообщил Кудрицкий.