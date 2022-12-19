Можливі екстрені відключення, запасіться водою – мер міста на Харківщині

Мер Первомайського Микола Бакшеєв попередив, що в найближчої доби в регіоні можуть бути проблеми зі світлом та водою.

“Внаслідок низьких температур по всій території України очікується значний дефіцит електроенергії, тому можливі екстрені відключення. Зарядіть свої пристрої, гаджети та запасіться водою щонайменше на добу”, – сказав Бакшеєв у зверненні до мешканців міста 19 грудня.

Напередодні голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в етері нацмарафону також попередив про прогнозований дефіцит електроенергії.

“Сьогодні і завтра дефіцит буде значним через зниження температури. Зараз вже відновили свою роботу всі енергоблоки атомних станцій, які працюють на контрольованій території. Існують ще обмеження по мережах, які не можуть видати певну частину своєї потужності через наслідки ракетних обстрілів. Думаю, що найближчим часом ми зможемо побачити повну потужність 3 атомних станцій в мережі. Через один-два дні ми зможемо ще збільшити обсяги тієї генерацію, яка доступна нашим споживачами”, – повідомив Кудрицький.