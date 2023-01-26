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Из-за ракетной атаки на Харьковщину опаздывают поезда из Одессы — Укрзалізниця

Общество 13:14   26.01.2023
Оксана Якушко
Из-за ракетной атаки на Харьковщину опаздывают поезда из Одессы — Укрзалізниця

В результате отключений света в Одесской, Львовской, Сумской, Харьковской и Донбассе с задержкой следуют 6 поездов из 46, сообщила Укрзалізниця.

Из них два следуют на Харьковщину:

№91/92 Одесса — Харьков (+42 мин);
№191/192 Одесса — Краматорск (+42 мин).

Пересадку пассажиров Интерсити+ №712 Киев — Краматорск на резервный поезд дальнего сообщения с тепловозом успешно провели, поезд отправится из Краматорска в столицу ориентировочно на 2 часа позже расписания.

Просим смотреть за объявлениями на вокзале. В случае необходимости для развоза пассажиров по Киеву в комендантский час будут задействованы автобусные шаттлы.

Читайте также: Укрзалізниця назначила пригородные поезда из Харькова в Славянск и Краматорск

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 13:14;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате отключений света в Одесской, Львовской, Сумской, Харьковской и Донбассе с задержкой следуют 6 поездов из 46, сообщила Укрзалізниця.".