Из-за ракетной атаки на Харьковщину опаздывают поезда из Одессы — Укрзалізниця
В результате отключений света в Одесской, Львовской, Сумской, Харьковской и Донбассе с задержкой следуют 6 поездов из 46, сообщила Укрзалізниця.
Из них два следуют на Харьковщину:
№91/92 Одесса — Харьков (+42 мин);
№191/192 Одесса — Краматорск (+42 мин).
Пересадку пассажиров Интерсити+ №712 Киев — Краматорск на резервный поезд дальнего сообщения с тепловозом успешно провели, поезд отправится из Краматорска в столицу ориентировочно на 2 часа позже расписания.
Просим смотреть за объявлениями на вокзале. В случае необходимости для развоза пассажиров по Киеву в комендантский час будут задействованы автобусные шаттлы.
Читайте также: Укрзалізниця назначила пригородные поезда из Харькова в Славянск и Краматорск
Новости по теме:
Вы читали новость: «Из-за ракетной атаки на Харьковщину опаздывают поезда из Одессы — Укрзалізниця»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 13:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате отключений света в Одесской, Львовской, Сумской, Харьковской и Донбассе с задержкой следуют 6 поездов из 46, сообщила Укрзалізниця.".