Из-за ракетной атаки на Харьковщину опаздывают поезда из Одессы — Укрзалізниця

В результате отключений света в Одесской, Львовской, Сумской, Харьковской и Донбассе с задержкой следуют 6 поездов из 46, сообщила Укрзалізниця.

Из них два следуют на Харьковщину:

№91/92 Одесса — Харьков (+42 мин);

№191/192 Одесса — Краматорск (+42 мин).

Пересадку пассажиров Интерсити+ №712 Киев — Краматорск на резервный поезд дальнего сообщения с тепловозом успешно провели, поезд отправится из Краматорска в столицу ориентировочно на 2 часа позже расписания.

Просим смотреть за объявлениями на вокзале. В случае необходимости для развоза пассажиров по Киеву в комендантский час будут задействованы автобусные шаттлы.

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