Через ракетну атаку на Харківщину запізнюються потяги з Одеси – Укрзалізниця
Внаслідок відключень світла в Одеській, Львівській, Сумській, Харківській та Донбасі із затримкою прямують 6 поїздів із 46, повідомила Укрзалізниця.
З них два прямують на Харківщину:
№91/92 Одеса – Харків (+42 хв);
№191/192 Одеса – Краматорськ (+42 хв).
Пересадку пасажирів Інтерсіті+ №712 Київ — Краматорськ на резервний поїзд далекого сполучення під теплотягою успішно провели, поїзд вирушить із Краматорська до столиці орієнтовно на 2 години пізніше розкладу.
Просимо стежити за оголошеннями на вокзалі. У разі необхідності для розвезення пасажирів по Києву в комендантську годину буде задіяно автобусні шатли.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 13:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок відключень світла в Одеській, Львівській, Сумській, Харківській та Донбасі із затримкою прямують 6 поїздів із 46, повідомила Укрзалізниця.".