Через ракетну атаку на Харківщину запізнюються потяги з Одеси – Укрзалізниця

Внаслідок відключень світла в Одеській, Львівській, Сумській, Харківській та Донбасі із затримкою прямують 6 поїздів із 46, повідомила Укрзалізниця.

З них два прямують на Харківщину:

№91/92 Одеса – Харків (+42 хв);

№191/192 Одеса – Краматорськ (+42 хв).

Пересадку пасажирів Інтерсіті+ №712 Київ — Краматорськ на резервний поїзд далекого сполучення під теплотягою успішно провели, поїзд вирушить із Краматорська до столиці орієнтовно на 2 години пізніше розкладу.

Просимо стежити за оголошеннями на вокзалі. У разі необхідності для розвезення пасажирів по Києву в комендантську годину буде задіяно автобусні шатли.