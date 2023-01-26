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Через ракетну атаку на Харківщину запізнюються потяги з Одеси – Укрзалізниця

Суспільство 13:14   26.01.2023
Оксана Якушко
Через ракетну атаку на Харківщину запізнюються потяги з Одеси – Укрзалізниця

Внаслідок відключень світла в Одеській, Львівській, Сумській, Харківській та Донбасі із затримкою прямують 6 поїздів із 46, повідомила Укрзалізниця.

З них два прямують на Харківщину:

№91/92 Одеса – Харків (+42 хв);
№191/192 Одеса – Краматорськ (+42 хв).

Пересадку пасажирів Інтерсіті+ №712 Київ — Краматорськ на резервний поїзд далекого сполучення під теплотягою успішно провели, поїзд вирушить із Краматорська до столиці орієнтовно на 2 години пізніше розкладу.

Просимо стежити за оголошеннями на вокзалі. У разі необхідності для розвезення пасажирів по Києву в комендантську годину буде задіяно автобусні шатли.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 13:14;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок відключень світла в Одеській, Львівській, Сумській, Харківській та Донбасі із затримкою прямують 6 поїздів із 46, повідомила Укрзалізниця.".