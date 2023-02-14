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Полиции на Харьковщине попались воры с банковскими картами, золотом и техникой

Происшествия 07:50   14.02.2023
Оксана Горун
Полиции на Харьковщине попались воры с банковскими картами, золотом и техникой

Минувшие сутки для сотрудников полиции Харьковской области оказались «урожайными» на любителей чужого имущества.

«Сотрудники криминальной полиции разоблачили 25-летнего мужчину в краже документов и банковских карточек, принадлежащих харьковчанке. Во время патрулирования территории города Люботина бойцы полка полиции особого назначения обнаружили возле жилого дома двух братьев 32 и 30 лет, совершивших кражу электробытовых приборов из домовладения.
Около полуночи работники ППОП за нарушение комендантского часа остановили по улице Свободы в Харькове 29-летнего мужчину. В ходе проверки у него были обнаружены золотые украшения, происхождение которых он объяснить не смог. Для выяснения обстоятельств произошедшего гражданин был доставлен в отдел полиции», — перечислил «находки» своих подчиненных начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Кроме всего перечисленного, харьковская полиция поймала 32-летнего мужчину, которого в Одессе разыскивают за мошенничество, двух харьковчан с наркотиками и мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных.

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«По подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставлены для проверки 17 человек. В целях недопущения попадания в населенные пункты нелегального оружия и наркотических веществ на блокпостах правоохранители совместно с военнослужащими проверили более 2900 транспортных средств», — добавил традиционную статистику «военного времени» Тимошко.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 07:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувшие сутки для сотрудников полиции Харьковской области оказались «урожайными» на любителей чужого имущества".