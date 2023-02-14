Поліції Харківщини попалися злодії з банківськими картками, золотом і технікою

Минула доба для співробітників поліції Харківської області виявилася “врожайною” на любителів чужого майна.

“Працівники кримінальної поліції викрили 25-річного чоловіка у крадіжці документів та банківських карток, що належать харків’янці. Під час патрулювання території міста Люботина бійці полку поліції особливого призначення виявили біля житлового будинку двох братів 32 та 30 років, які вчинили крадіжку електропобутових приладів з домоволодіння. Близько опівночі працівники ППОП за порушення комендантської години зупинили по вулиці Свободи у Харкові 29-річного чоловіка. Під час перевірки у нього були виявлені золоті прикраси, походження яких він пояснити не зміг. Для з’ясування обставин події громадянина доставили до відділу поліції”, – перерахував “знахідки” своїх підлеглих начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Крім усього перерахованого, харківська поліція спіймала 32-річного чоловіка, якого в Одесі розшукують за шахрайство, двох харків’ян із наркотиками та чоловіка, підозрюваного у заподіянні тяжких тілесних.

“За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 17 осіб. З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2900 транспортних засобів“, – навів традиційну статистику “воєнного часу” Тимошко.