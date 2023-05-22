В громаде на Харьковщине вандалы надругались над могилами погибших воинов

В Сахновщинской громаде неизвестные повредили украинскую символику на могилах погибших бойцов.

Вандалы разрушили и повредили украинскую символику на могилах погибших героев на кладбище по улице Южноновокзальной. Об этом сообщили в Сахновщинской громаде.

«Могилы погибших Героев нашей громады являются святым местом, где покоятся те, кто отдал свою жизнь за нашу свободу и независимость. Разрушение и повреждение украинской символики на этих могилах прямое надругательство над их подвигом. Такие противоправные действия не только нарушают правопорядок и общественную безопасность, но обесценивают память и достоинство наших Героев», — говорится в сообщении.

Вандалов разыскивают. Жителей громады, имеющих любую информацию о преступниках, просят обратиться в поселковый совет или в правоохранительные органы.

Информацию о преступлении передали в полицию и СБУ.

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