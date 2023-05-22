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У громаді на Харківщині вандали поглумилися над могилами загиблих воїнів

Суспільство 12:30   22.05.2023
Вікторія Яковенко
У громаді на Харківщині вандали поглумилися над могилами загиблих воїнів

У Сахновщинській громаді невідомі пошкодили українську символіку на могилах загиблих бійців.

Вандали зруйнували та пошкодили українську символіку на могилах загиблих героїв на кладовищі по вулиці Південновокзальній. Про це повідомили у Сахновщинській громаді.

«Могили загиблих Героїв нашої громади є святим місцем, де спочивають ті, хто віддав своє життя за нашу свободу та незалежність. Руйнування та пошкодження української символіки на цих могилах є прямою наругою над їх подвигом. Такі протиправні дії не тільки порушують правопорядок та громадську безпеку, але й знецінюють пам’ять та гідність наших Героїв», – йдеться у повідомленні.

Наразі вандалів розшукують. Мешканців громади, які мають будь-яку інформацію про злочинців, просять звернутися до селищної ради чи правоохоронних органів.

Інформацію про злочин передали до поліції та СБУ.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 12:30;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Сахновщинській громаді невідомі пошкодили українську символіку на могилах загиблих бійців.".