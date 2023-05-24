С 1 сентября ряд школ может перейти на смешанную или офлайн-форму — Синегубов

В Харьковской области рассматривают вопрос о работе с 1 сентября школ в отдельных районах с обучением в офлайн или смешанной форме, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

Синегубов констатировал, что решение о запрете проведения массовых мероприятий в Харьковской области, принятое Советом обороны региона, вызвало определенную критику.

«Из чего мы исходили. Критики говорят, что вот, смотрите, в школе есть укрытие. Мы говорим, что особенность Харькова и области в том, что подлет ракет — это 30-40 секунд. Сможете ли вы за 30 секунд детей спустить в укрытие? Мы в довоенное время проводили такие эксперименты, исследования — минимум 5-6 минут, если 300 детей находятся в школе. То есть мы не успеем спустить людей хотя бы в элементарное укрытие. Я знаю по себе, что происходит с помещением, куда прямое попадание идет того или иного вида ракеты. Укрытия, которые сейчас есть в школах, могут просто не спасти», — сказал председатель ХОВА.

Он отметил, что сейчас этот вопрос неактуален.

«В то же время мы несколько районов все равно рассматриваем для того, чтобы, возможно, с сентября начать или смешанное, или офлайн-обучение. Конечно, после консультаций с нашими военными и профильным Министерством образования и науки», — сообщил Синегубов.

Напомним, в апреле на портале «Доступ к правде» опубликовали ответ департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Харьковского горсовета на запрос Сергея Прокопенко. В нем сообщается, что реконструкция укрытий в учреждениях среднего образования Харькова с 2022 года не проводилась. При этом в ремонте нуждаются 86 убежищ в школах.

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