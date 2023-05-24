З 1 вересня низка шкіл може перейти на змішану або офлайн-форму – Синєгубов
У Харківській області розглядають питання щодо роботи з 1 вересня шкіл в окремих районах із навчанням в офлайн або змішаній формі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.
Синєгубов констатував, що рішення про заборону проведення масових заходів у Харківській області, ухвалене Радою оборони регіону, викликало певну критику.
“З чого ми виходили. Критики кажуть, що ось, дивіться, у школі є укриття. Ми кажемо, що особливість Харкова та області в тому, що доліт ракет – це 30-40 секунд. Чи зможете ви за 30 секунд дітей спустити в укриття? Ми у довоєнний час проводили такі експерименти, дослідження – мінімум 5-6 хвилин, якщо 300 дітей знаходяться у школі. Тобто ми не встигнемо спустити людей хоча б в елементарне укриття. Я знаю по собі, що відбувається з приміщенням, куди пряме влучання йде того чи іншого виду ракети. Укриття, які наразі є у школах, вони можуть просто не врятувати”, – сказав голова ХОВА.
Він зазначив, що зараз це питання неактуальне.
“Водночас ми декілька районів все одно розглядаємо для того, щоб, можливо, з вересня розпочати або змішане, або офлайн-навчання. Звичайно, після консультацій з нашими військовими та профільним Міністерством освіти та науки”, – повідомив Синєгубов.
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Нагадаємо, у квітні порталі “Доступ до правди” опублікували відповідь департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міськради на запит Сергія Прокопенка. У ній повідомляється, що реконструкція укриттів у закладах середньої освіти Харкова з 2022 року не проводилась. При цьому ремонту потребують 86 сховищ у школах.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 18:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області розглядають питання щодо роботи з 1 вересня шкіл в окремих районах із навчанням в офлайн або змішаній формі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.".