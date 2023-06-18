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Плавала и ушла под воду: в городе на Харьковщине утонула 12-летняя девочка

Происшествия 21:23   18.06.2023
Елена Нагорная
Плавала и ушла под воду: в городе на Харьковщине утонула 12-летняя девочка

18 июня в городе Первомайский Харьковской области погибла 12-летняя девочка.

Ребенок плавал и ушел под воду, пишет ГУ Нацполиции в Харьковской области со ссылкой на слова очевидцев. Правоохранители получили информацию о трагедии от врачей «скорой».

Очевидцы вытащили девочку на берег, делали ей сердечно-легочную реанимацию до приезда медиков, но спасти ее не удалось.

12-летняя девочка утонула в пруду, который местные называют «Сиваш», на глазах у других отдыхающих, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Люди пытались ее спасти. Однако на момент, когда девочку удалось извлечь из воды, она уже не подавала признаков жизни. Спасатели не привлекались. Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции», — отметили спасатели.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины с пометкой «несчастный случай».

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 21:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 июня в городе Первомайский Харьковской области погибла 12-летняя девочка.".