Плавала и ушла под воду: в городе на Харьковщине утонула 12-летняя девочка

18 июня в городе Первомайский Харьковской области погибла 12-летняя девочка.

Ребенок плавал и ушел под воду, пишет ГУ Нацполиции в Харьковской области со ссылкой на слова очевидцев. Правоохранители получили информацию о трагедии от врачей «скорой».

Очевидцы вытащили девочку на берег, делали ей сердечно-легочную реанимацию до приезда медиков, но спасти ее не удалось.

12-летняя девочка утонула в пруду, который местные называют «Сиваш», на глазах у других отдыхающих, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Люди пытались ее спасти. Однако на момент, когда девочку удалось извлечь из воды, она уже не подавала признаков жизни. Спасатели не привлекались. Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции», — отметили спасатели.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины с пометкой «несчастный случай».

Читайте также: 25 трупов достали из воды спасатели Харьковщины с начала года