Плавала і пішла під воду: у місті на Харківщині потонула 12-річна дівчинка
18 червня у місті Первомайський Харківської області загинула 12-річна дівчинка.
Дитина плавала і пішла під воду, пише ГУ Нацполіції в Харківській області з посиланням на слова очевидців. Правоохоронці отримали інформацію про трагедію від лікарів “швидкої”.
Очевидці витягли дівчинку на берег, робили їй серцево-легеневу реанімацію до приїзду медиків, але врятувати її не вдалося.
12-річна дівчинка потонула у ставку, який місцеві називають «Сиваш», на очах в інших відпочивальників, розповіли у ГУ ДСНС України в Харківській області.
«Люди намагались її врятувати. Проте на момент, коли дівчинку вдалось витягти з води, вона вже не подавала ознак життя. Рятувальники не залучались. Причини та обставини події наразі встановлюють співробітники поліції», – зазначили рятувальники.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України з позначкою “нещасний випадок”.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 21:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 червня у місті Первомайський Харківської області загинула 12-річна дівчинка.".