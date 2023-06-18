Live
  • Неділя 18.06.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.57
    • 🟢

Плавала і пішла під воду: у місті на Харківщині потонула 12-річна дівчинка

Події 21:23   18.06.2023
Олена Нагорна
Плавала і пішла під воду: у місті на Харківщині потонула 12-річна дівчинка

18 червня у місті Первомайський Харківської області загинула 12-річна дівчинка.

Дитина плавала і пішла під воду, пише ГУ Нацполіції в Харківській області з посиланням на слова очевидців. Правоохоронці отримали інформацію про трагедію від лікарів “швидкої”.

Очевидці витягли дівчинку на берег, робили їй серцево-легеневу реанімацію до приїзду медиків, але врятувати її не вдалося.

12-річна дівчинка потонула у ставку, який місцеві називають «Сиваш», на очах в інших відпочивальників, розповіли у ГУ ДСНС України в Харківській області.

«Люди намагались її врятувати. Проте на момент, коли дівчинку вдалось витягти з води, вона вже не подавала ознак життя. Рятувальники не залучались. Причини та обставини події наразі встановлюють співробітники поліції», – зазначили рятувальники.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України з позначкою “нещасний випадок”.

Читайте також: 25 трупів дістали з води рятувальники Харківщини з початку року

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Плавала і пішла під воду: у місті на Харківщині потонула 12-річна дівчинка
Плавала і пішла під воду: у місті на Харківщині потонула 12-річна дівчинка
18.06.2023
Прогноз погоди в Харкові на робочий тиждень: коли очікуються дощі
Прогноз погоди в Харкові на робочий тиждень: коли очікуються дощі
18.06.2023
Поранений у Липцях та обстріли Куп’янська: прокуратура показала руйнування
Поранений у Липцях та обстріли Куп’янська: прокуратура показала руйнування
18.06.2023
Пекельні вихідні влаштувала харківська 92 ОМБр ворогу під Сватовим (відео)
Пекельні вихідні влаштувала харківська 92 ОМБр ворогу під Сватовим (відео)
18.06.2023
Російська авіація вдарила по чотирьох населених пунктах Харківщини – Генштаб
Російська авіація вдарила по чотирьох населених пунктах Харківщини – Генштаб
18.06.2023
Дівчинка з Бабаїв пішла від дідуся в Харкові: вранці її знайшли зі знайомим
Дівчинка з Бабаїв пішла від дідуся в Харкові: вранці її знайшли зі знайомим
18.06.2023

Новини за темою:

21:15
Поранений у Липцях та обстріли Куп’янська: прокуратура показала руйнування
20:35
Пекельні вихідні влаштувала харківська 92 ОМБр ворогу під Сватовим (відео)
19:30
Прогноз погоди в Харкові на робочий тиждень: коли очікуються дощі
18:59
Російська авіація вдарила по чотирьох населених пунктах Харківщини – Генштаб
17:17
Село на Харківщині поблизу кордону обстріляла армія РФ: воно знеструмлене

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Плавала і пішла під воду: у місті на Харківщині потонула 12-річна дівчинка»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 21:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 червня у місті Первомайський Харківської області загинула 12-річна дівчинка.".