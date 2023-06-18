Плавала і пішла під воду: у місті на Харківщині потонула 12-річна дівчинка

18 червня у місті Первомайський Харківської області загинула 12-річна дівчинка.

Дитина плавала і пішла під воду, пише ГУ Нацполіції в Харківській області з посиланням на слова очевидців. Правоохоронці отримали інформацію про трагедію від лікарів “швидкої”.

Очевидці витягли дівчинку на берег, робили їй серцево-легеневу реанімацію до приїзду медиків, але врятувати її не вдалося.

12-річна дівчинка потонула у ставку, який місцеві називають «Сиваш», на очах в інших відпочивальників, розповіли у ГУ ДСНС України в Харківській області.

«Люди намагались її врятувати. Проте на момент, коли дівчинку вдалось витягти з води, вона вже не подавала ознак життя. Рятувальники не залучались. Причини та обставини події наразі встановлюють співробітники поліції», – зазначили рятувальники.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України з позначкою “нещасний випадок”.