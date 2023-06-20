«Теплосети» отправили генераторы и воду коллегам из Херсона (фото)

КП «Харьковские тепловые сети» 20 июня отправило еще одну партию гуманитарного груза для ГКП «Херсонтеплоэнерго», рассказали в Харьковском горсовете.

Как сообщили на предприятии, сейчас в пострадавшем регионе идет борьба с последствиями подтопления. Поэтому в Херсон отправили тепловые пушки для просушки помещений, питьевую воду и большие емкости для нее, генераторы, пленку, пищевые продукты длительного хранения.

По словам директора ТЭЦ-3 Игоря Тюпы, помощь от коллег и обычных граждан из разных уголков Украины оказывает не только материальную, но и моральную поддержку пострадавшим.

Напомним, первый грузовик с технологической помощью от ХТМ отправился в Херсон 7 июня. После консультаций с херсонскими коллегами коммунальщики собрали второй пакет помощи.