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«Теплосети» отправили генераторы и воду коллегам из Херсона (фото)

Общество 15:36   20.06.2023
Виктория Яковенко
«Теплосети» отправили генераторы и воду коллегам из Херсона (фото) Фото: Харьковский горсовет

КП «Харьковские тепловые сети» 20 июня отправило еще одну партию гуманитарного груза для ГКП «Херсонтеплоэнерго», рассказали в Харьковском горсовете.

Как сообщили на предприятии, сейчас в пострадавшем регионе идет борьба с последствиями подтопления. Поэтому в Херсон отправили тепловые пушки для просушки помещений, питьевую воду и большие емкости для нее, генераторы, пленку, пищевые продукты длительного хранения.

По словам директора ТЭЦ-3 Игоря Тюпы, помощь от коллег и обычных граждан из разных уголков Украины оказывает не только материальную, но и моральную поддержку пострадавшим.

Напомним, первый грузовик с технологической помощью от ХТМ отправился в Херсон 7 июня. После консультаций с херсонскими коллегами коммунальщики собрали второй пакет помощи.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 15:36;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковские тепловые сети» 20 июня отправило еще одну партию гуманитарного груза для ГКП «Херсонтеплоэнерго», рассказали в Харьковском горсовете.".