«Теплосети» отправили генераторы и воду коллегам из Херсона (фото)
КП «Харьковские тепловые сети» 20 июня отправило еще одну партию гуманитарного груза для ГКП «Херсонтеплоэнерго», рассказали в Харьковском горсовете.
Как сообщили на предприятии, сейчас в пострадавшем регионе идет борьба с последствиями подтопления. Поэтому в Херсон отправили тепловые пушки для просушки помещений, питьевую воду и большие емкости для нее, генераторы, пленку, пищевые продукты длительного хранения.
По словам директора ТЭЦ-3 Игоря Тюпы, помощь от коллег и обычных граждан из разных уголков Украины оказывает не только материальную, но и моральную поддержку пострадавшим.
Напомним, первый грузовик с технологической помощью от ХТМ отправился в Херсон 7 июня. После консультаций с херсонскими коллегами коммунальщики собрали второй пакет помощи.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 15:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковские тепловые сети» 20 июня отправило еще одну партию гуманитарного груза для ГКП «Херсонтеплоэнерго», рассказали в Харьковском горсовете.".